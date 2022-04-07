Дачу Олега Скрипки разграбили оккупанты: вынесли даже матрас (видео)

Олег Скрипка показал свою разграбленную российскими оккупантами дачу, которая находится в селе Козаровичи Киевской области. Музыкант обратил внимание, что предметы искусства захватчиков не интересовали, а вот все остальные вещи они выгребли с удовольствием.

Об этом артист рассказал на странице в Instagram.

"Орки – мародеры в селе Козаровичи, что возле Бучи, вломились и жили на моей даче. Загадили и ограбили. Так быстро бежали, что забыли носки и квашеные огурцы, тоже украденные", - рассказал певец.

Также на видео он рассказал, что оккупанты взяли матрас с кровати, а дорогую картину, написанную его другом, не взяли.

"Я живу на даче только летом, и самое ценное, что там было, – картина очень известного художника Анатолия Криволапа, моего друга. Картину он мне лично подарил. Они украли какою-то фигню, а бесценные шедевры для них не интересны", – добавил певец.

Скрипка совсем не выглядит отчаявшимся. Он говорит, что мы обязательно все отстроим и победим.

"Главное, что они ушли из Киевской области", - резюмировал он.