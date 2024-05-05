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"Будуть завжди в тренді". Стиліст підказала, як вибрати ідеальні окуляри на літо: фотоприклади

Неділя 05 травня 2024 09:31
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"Будуть завжди в тренді". Стиліст підказала, як вибрати ідеальні окуляри на літо: фотоприклади Як вибрати ідеальні окуляри на літо (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Олена Шевченко

Сонцезахисні окуляри є обов'язковим аксесуаром у літньому гардеробі. Лише одна ця деталь може додати вишуканості вашому образу, зробити його грайливим або ж брутальним.

Про те, як вибрати ідеальні окуляри, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стиліста Олени Шевченко в Instagram.

Як вибрати окуляри на літо

"Окуляри - це просто ідеальний спосіб замінити влітку макіяж. Погодьтесь, не дуже приємно, коли в + 30 по вас тече тональний крем і туш. А гарні окуляри дуже непогано можуть замінити денний макіяж. Вибрати оправу - це справа не з легких. То ж пропоную спочатку розібратися в тому, що таке основна пара окулярів і нащо вона вам потрібна", - каже стиліст.

Шевченко радить вибрати одну пару із якісною оправою, з гарними лінзами, які захищатимуть очі й підходитимуть під усе. А от акцентні окуляри під певні образи можна взяти бюджетні.

&quot;Будуть завжди в тренді&quot;. Стиліст підказала, як вибрати ідеальні окуляри на літо: фотоприклади&quot;Будуть завжди в тренді&quot;. Стиліст підказала, як вибрати ідеальні окуляри на літо: фотоприклади&quot;Будуть завжди в тренді&quot;. Стиліст підказала, як вибрати ідеальні окуляри на літо: фотоприкладиЯкими мають бути ідеальні окуляри (фото: purpur.stylist)

Якими мають бути ідеальні окуляри:

  • захист лінз UV-400. Тільки такий рівень гарантує повний захист очам
  • нейтральні кольори: чорний, білий, синій, коричневий, золотий або срібний метал, прозорі
  • лінзи чорні, сині, коричневі
  • відсутність фурнітури та великого розміру лейблів. Бо якщо є фурнітура - буде важче поєднати з прикрасами
  • окуляри мають відповідати розміру вашого обличчя. Вони повинні бути не замаленькими, не закінчуватися десь в зоні скроні та не закривати брови. Але й не повинні бути оверсайз
  • вибирайте класичну форму, яка пасує під ваше обличчя: мʼякий квадрат, овал, круг, прямокутник чи кішки
  • лінза має бути однотонна, пласка, без градієнта. Не дзеркальна, напівпрозора (якщо дозволяє захист)
  • товщина оправи має бути десь 0,5 мм. Не треба вибирати занадто масивну. Це вже більше акцентний варіант

&quot;Будуть завжди в тренді&quot;. Стиліст підказала, як вибрати ідеальні окуляри на літо: фотоприклади

&quot;Будуть завжди в тренді&quot;. Стиліст підказала, як вибрати ідеальні окуляри на літо: фотоприкладиЯкими мають бути ідеальні окуляри (фото: purpur.stylist)

"Мій особистий лайфхак - брати контрастні окуляри. Чорні з чорною лінзою, чи біла оправа з чорною лінзою. Виходить легкий, ненавʼязливий, але яскравий акцент в портретній зоні", - радить Шевченко.

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