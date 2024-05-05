"Будут всегда в тренде". Стилист подсказала, как выбрать идеальные очки на лето: фотопримеры

Солнцезащитные очки являются обязательным аксессуаром в летнем гардеробе. Лишь одна эта деталь может добавить изысканности вашему образу, сделать его игривым или же грубым.

О том, как выбрать идеальные очки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилиста Елены Шевченко в Instagram .

Как выбрать очки на лето

"Очки - это просто идеальный способ заменить летом макияж. Согласитесь, не очень приятно, когда в +30 по вам течет тональный крем и тушь. А хорошие очки очень неплохо могут заменить дневной макияж. Выбрать оправу - это дело не из легких. Предлагаю сначала разобраться в том, что такое основная пара очков и зачем она вам нужна", - говорит стилист.

Шевченко советует выбрать одну пару с качественной оправой, с хорошими линзами, которые будут защищать глаза и подходить ко всему. А вот акцентные очки под определенные виды можно взять бюджетные.

Какими должны быть идеальные очки (фото: purpur.stylist)

Какими должны быть идеальные очки:

защита линз UV-400 Только такой уровень гарантирует полную защиту глазам

нейтральные цвета: черный, белый, синий, коричневый, золотой или серебряный металл, прозрачные

линзы черные, синие, коричневые

отсутствие фурнитуры и большого размера лейблов. Потому что если есть фурнитура - будет труднее сочетаться с украшениями

очки должны соответствовать размеру вашего лица. Они должны быть не слишком маленькими, не заканчиваться где-то в зоне виска и не закрывать брови. Но и не должны быть оверсайз

выбирайте классическую форму, подходящую под ваше лицо: мягкий квадрат, овал, круг, прямоугольник или кошки

линза должна быть однотонная, плоская, без градиента. Не зеркальная, полупрозрачная (если позволяет защита)

толщина оправы должна быть примерно 0,5 мм. Не нужно выбирать слишком массивную. Это уже более акцентный вариант

Какими должны быть идеальные очки (фото: purpur.stylist)

"Мой личный лайфхак - брать контрастные очки. Черные с черной линзой, или белая оправа с черной линзой. Выходит легкий, ненавязчивый, но яркий акцент в портретной зоне", - советует Шевченко.