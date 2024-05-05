"Будут всегда в тренде". Стилист подсказала, как выбрать идеальные очки на лето: фотопримеры
Солнцезащитные очки являются обязательным аксессуаром в летнем гардеробе. Лишь одна эта деталь может добавить изысканности вашему образу, сделать его игривым или же грубым.
О том, как выбрать идеальные очки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилиста Елены Шевченко в Instagram.
Как выбрать очки на лето
"Очки - это просто идеальный способ заменить летом макияж. Согласитесь, не очень приятно, когда в +30 по вам течет тональный крем и тушь. А хорошие очки очень неплохо могут заменить дневной макияж. Выбрать оправу - это дело не из легких. Предлагаю сначала разобраться в том, что такое основная пара очков и зачем она вам нужна", - говорит стилист.
Шевченко советует выбрать одну пару с качественной оправой, с хорошими линзами, которые будут защищать глаза и подходить ко всему. А вот акцентные очки под определенные виды можно взять бюджетные.
Какими должны быть идеальные очки (фото: purpur.stylist)
Какими должны быть идеальные очки:
- защита линз UV-400 Только такой уровень гарантирует полную защиту глазам
- нейтральные цвета: черный, белый, синий, коричневый, золотой или серебряный металл, прозрачные
- линзы черные, синие, коричневые
- отсутствие фурнитуры и большого размера лейблов. Потому что если есть фурнитура - будет труднее сочетаться с украшениями
- очки должны соответствовать размеру вашего лица. Они должны быть не слишком маленькими, не заканчиваться где-то в зоне виска и не закрывать брови. Но и не должны быть оверсайз
- выбирайте классическую форму, подходящую под ваше лицо: мягкий квадрат, овал, круг, прямоугольник или кошки
- линза должна быть однотонная, плоская, без градиента. Не зеркальная, полупрозрачная (если позволяет защита)
- толщина оправы должна быть примерно 0,5 мм. Не нужно выбирать слишком массивную. Это уже более акцентный вариант
Какими должны быть идеальные очки (фото: purpur.stylist)
"Мой личный лайфхак - брать контрастные очки. Черные с черной линзой, или белая оправа с черной линзой. Выходит легкий, ненавязчивый, но яркий акцент в портретной зоне", - советует Шевченко.
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