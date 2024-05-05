ua en ru
Вс, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Будут всегда в тренде". Стилист подсказала, как выбрать идеальные очки на лето: фотопримеры

Воскресенье 05 мая 2024 09:31
UA EN RU
"Будут всегда в тренде". Стилист подсказала, как выбрать идеальные очки на лето: фотопримеры Как выбрать идеальные очки на лето (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Елена Шевченко

Солнцезащитные очки являются обязательным аксессуаром в летнем гардеробе. Лишь одна эта деталь может добавить изысканности вашему образу, сделать его игривым или же грубым.

О том, как выбрать идеальные очки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилиста Елены Шевченко в Instagram.

Как выбрать очки на лето

"Очки - это просто идеальный способ заменить летом макияж. Согласитесь, не очень приятно, когда в +30 по вам течет тональный крем и тушь. А хорошие очки очень неплохо могут заменить дневной макияж. Выбрать оправу - это дело не из легких. Предлагаю сначала разобраться в том, что такое основная пара очков и зачем она вам нужна", - говорит стилист.

Шевченко советует выбрать одну пару с качественной оправой, с хорошими линзами, которые будут защищать глаза и подходить ко всему. А вот акцентные очки под определенные виды можно взять бюджетные.

&quot;Будут всегда в тренде&quot;. Стилист подсказала, как выбрать идеальные очки на лето: фотопримеры&quot;Будут всегда в тренде&quot;. Стилист подсказала, как выбрать идеальные очки на лето: фотопримеры&quot;Будут всегда в тренде&quot;. Стилист подсказала, как выбрать идеальные очки на лето: фотопримерыКакими должны быть идеальные очки (фото: purpur.stylist)

Какими должны быть идеальные очки:

  • защита линз UV-400 Только такой уровень гарантирует полную защиту глазам
  • нейтральные цвета: черный, белый, синий, коричневый, золотой или серебряный металл, прозрачные
  • линзы черные, синие, коричневые
  • отсутствие фурнитуры и большого размера лейблов. Потому что если есть фурнитура - будет труднее сочетаться с украшениями
  • очки должны соответствовать размеру вашего лица. Они должны быть не слишком маленькими, не заканчиваться где-то в зоне виска и не закрывать брови. Но и не должны быть оверсайз
  • выбирайте классическую форму, подходящую под ваше лицо: мягкий квадрат, овал, круг, прямоугольник или кошки
  • линза должна быть однотонная, плоская, без градиента. Не зеркальная, полупрозрачная (если позволяет защита)
  • толщина оправы должна быть примерно 0,5 мм. Не нужно выбирать слишком массивную. Это уже более акцентный вариант

&quot;Будут всегда в тренде&quot;. Стилист подсказала, как выбрать идеальные очки на лето: фотопримеры

&quot;Будут всегда в тренде&quot;. Стилист подсказала, как выбрать идеальные очки на лето: фотопримерыКакими должны быть идеальные очки (фото: purpur.stylist)

"Мой личный лайфхак - брать контрастные очки. Черные с черной линзой, или белая оправа с черной линзой. Выходит легкий, ненавязчивый, но яркий акцент в портретной зоне", - советует Шевченко.

Читайте также о 12 самых стильных парах очков на лето 2024.

Раньше мы рассказывали о том, какие платья скроют животик.

Читайте РБК-Украина в Google News
окуляри Стилист
NEWS
Штрафы для уклонистов: какие суммы сейчас и на сколько их повысят
Штрафы для уклонистов: какие суммы сейчас и на сколько их повысят