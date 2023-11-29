Топ-засобів, які не можна використовувати для інгаляцій: їх часто призначають

Які препарати не можна брати для інгаляцій

Хлорофіліпт - "чудодійний" засіб, який думають, що можна використовувати всюди. Але насправді ж згідно з інструкцією препарату "досвід застосування препарату дітям відсутній".

Декасан - ще один такий засіб, який, як панацея. Це антисептик для промивання ран, який може викликати опік органів грудної клітки. Не призначений для використання у вигляді інгаляцій.

Боржомі - не стерильний розчин, який не використовується для інгаляції взагалі ніколи! Нічого не допоможе, а нашкодити може. Бо це не стерильний лікарський засіб.

Відвари трав - лишіть їх для чаю. У вигляді інгаляцій вони ніякої користі не принесуть.

Ліки, які призначені для перорального застосування (сиропи, таблетки розведені), щоб "краще" допомогли. Все що по інструкції приймається перорально, має потрапляти в організм через рот в ШКТ.

"Це все не те що шкідливо, це небезпечно. Не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до лікаря та бережіть себе", - радить фахівець.