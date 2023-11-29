Топ-средства, которые нельзя использовать для ингаляций: их часто назначают

Какие препараты нельзя брать для ингаляций

Хлорофилипт - "чудодейственное" средство, которое думают, что можно использовать повсюду. Но на самом же деле согласно инструкции препарата "опыт применения препарата детям отсутствует".

Декасан - еще одно такое средство как панацея. Это антисептик для промывания ран, который может вызвать ожог органов грудной клетки. Не предназначен для использования в виде ингаляций.

Боржоми - не стерильный раствор, который не используется для ингаляции вообще никогда! Ничем не поможет, а навредить может. Потому что это не стерильное лекарственное средство.

Отвары трав - оставьте их для чая. В виде ингаляций они никакой пользы не принесут.

Лекарства, предназначенные для перорального применения (сиропы, таблетки разведены), чтобы "лучше" помогли. Все что по инструкции принимается перорально, должно попадать в организм через рот в ЖКТ.

"Это все не только вредно, это опасно. Не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу и берегите себя", - советует специалист.