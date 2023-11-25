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Панацея чи самообман: лікар пояснив, чи ефективні Терафлю, Колдрекс та інші порошки проти застуди

Субота 25 листопада 2023 09:21
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Панацея чи самообман: лікар пояснив, чи ефективні Терафлю, Колдрекс та інші порошки проти застуди Чи ефективні препарати проти застуди (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Порошки проти застуди є популярними препаратами серед українців. Втім, часто їхню ефективність ставлять під сумнів, адже вони начебто тільки знімають симптоми, але не лікують.

Про те, чи дійсно ефективні такі препарати, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію клініки RhinoClinika в Instagram.

Чи допомагають при застуді Терафлю, Колдрекс та Мілі носик

"У складі цих популярних препаратів лікарів завжди цікавив один компонент - фенілефрину гідрохлорид, який повинен знімати набряк та полегшувати закладеність носа. А без нього такі засоби - це дуже дорогий парацетамол", - кажуть медики.

При цьому вони додають, що Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США стверджує, що фенілефрин працює не краще, ніж плацебо.

Що треба знати про фенілефрин гідрохлорид

"Це синтетична речовина, яка стимулює рецептори судин і має судиннозвужувальну дію. Таким чином зменшує закладеність носа у пацієнтів з гострим та хронічним ринітом", - пояснюють медики.

Ще 1976 році була доведена його безпечність і після цього його почали застосовувати по всьому світу.

"Фенілефрин гідрохлорид доступний тільки у комбінованих засобах від застуди - порошках, таблетках, краплях. Подібну дію має псевдоефедрин, але його заборонили через наркотичну дію", - говорять медики.

Ефективність фенілефрину гідрохлориду поставили під сумнів у 2007 році, бо було недостатньо досліджень. Спеціальний комітет рекомендував провести додаткові випробування на великій кількості пацієнтів.

"Після досліджень 2007 року, вчені виявили, що фенілефрин у дозуванні 10 мг не показав істотної різниці від ефекту між ним та плацебо. А використання більших доз могло становити небезпеку для здоров'я", - кажуть медики.

При цьому вони додають, що призначають ці препарати для своїх пацієнтів, оскільки бачать позитивний ефект при лікуванні.

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