Топ продуктів, які "вбивають" наш організм. Ось від чого варто відмовитись (список)

Запорукою нашого здоров'я є правильне харчування. Не тільки фастфуди та алкоголь руйнують наш організм. Навіть деякі продукти, які вважаються корисними, насправді такими не є й можуть становити серйозну загрозу для здоров'я.

Списком найшкідливіших продуктів поділився експерт зі здорового харчування і фітнес-тренер Юрій Попко в Instagram .

Топ найшкідливіших продуктів

"Можливо я когось здивую, але 70% продуктів на полицях магазинів є шкідливими. Тому можете проходити повз, ви нічого не втратите, на додаток - збережете своє здоров'я і здоров'я своїх близьких", - каже експерт.

Попко ділиться списком найшкідливіших продуктів, якими люблять зловживати українці.

Промислова випічка

Такі вироби приготовані з жита, пшениці, ячменю - усе це містить у собі глютен.

"Звичайно, якщо у вас нема непереносимості глютену, то він безпечний для вас. Але чи переконані ви, що нормально його сприймаєте? Найшкідливіші злакові для нашого організму - це пшениця. Основна маса випічки якраз із неї і виготовлена", - наголошує експерт.

Він пояснює, що у випічці практично нема корисних речовин - ні вітамінів, ні мінералів, ні клітковини.

"Відповідно, такий продукт різко підвищує рівень глюкози в крові, навіть швидше за цукор. За цим іде високий інсулін, а це своєю чергою провокує зайві кілограми і переїдання. Та ще й від цього "зношується" підшлункова", - каже Попко.

Також він додає, що у хлібобулочних виробах часто є багато цукру, а він негативно впливає на мікрофлору шлунку, чим знижує імунітет.

У цю категорію продуктів також можна зарахувати макарони, оскільки вони теж вироблені з борошна.

Молочні продукти

"Мова йде не про домашні кисломолочні продукти, а про промислові, які виготовляють з сировини від корів, яких годують комбікормом, колють гомонами та антибіотиками. А ще після пастеризації такого молока у ньому залишається тільки мінімальна користь, до речі кальцію у ньому й так було мало", - каже експерт.

Він наголошує, що після пастеризації органічний кальцій перетворюється на неорганічний, а такий нашому організму важче засвоювати.

"У підсумку з такого молока нашому організму залишаються тільки гормони та антибіотики, можна ще "знайти" кишкові бактерії", - говорить Попко.

М'ясні напівфабрикати і ковбаси

"М'яса у таких продуктах практично нема, хоча на етикетці можна прочитати інше. М'ясокомбінати 98% туші тварини переробляють разом із кістками, сухожиллями, та топлять жир. А ще додають загущувачі та консерванти", - каже експерт.

Попко зазначає, що іноді виробники, аби здешевити свій продукт, додають у нього соєвий білок.

"Якщо ви любите ковбаси і у вас часто болить голова, то це може бути взаємопов'язаним", - пише Юрій.

Пальмова олія

"Знову ж таки мова йде не про натуральну пальмову олію, яка коштує дорого. Виробники використовують іншу олію - гідрогенізовану, рафіновану та дешеву. Така у собі нічого корисного не містить. Завдяки хімічним процесам з неї забирають колір, запах, смак, усі вітаміни і мінерали, а корисні жири перетворюють на шкідливі", - зауважує експерт.

Він наголошує, що така олія може спричиняти дерматити і нейродегенеративні захворювання.