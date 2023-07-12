Топ продуктов, которые "убивают" наш организм. Вот от чего стоит отказаться (список)
Залогом нашего здоровья является правильное питание. Не только фаст-фуды и алкоголь разрушают наш организм. Даже некоторые продукты, которые считаются полезными, на самом деле такими не являются и могут представлять серьезную угрозу здоровью.
Списком самых вредных продуктов поделился эксперт по здоровому питанию и фитнес-тренер Юрий Попко в Instagram.
Топ самых вредных продуктов
"Возможно я кого-то удивлю, но 70% продуктов на полках магазинов - вредны. Поэтому можете проходить мимо, вы ничего не потеряете, вдобавок - сохраните свое здоровье и здоровье своих близких", - говорит эксперт.
Попко делится списком самых вредных продуктов, которыми любят злоупотреблять украинцы.
Промышленная выпечка
Такие изделия приготовлены из ржи, пшеницы, ячменя - все это включает в себя глютен.
"Конечно, если у вас нет непереносимости глютена, то он безопасен для вас. Но убеждены ли вы, что нормально его воспринимаете? Самые вредные злаковые для нашего организма - это пшеница. Основная масса выпечки как раз из нее изготовлена", - отмечает эксперт.
Он объясняет, что в выпечке практически нет полезных веществ - ни витаминов, ни минералов, ни клетчатки.
"Соответственно, такой продукт резко повышает уровень глюкозы в крови, даже быстрее сахара. За этим следует высокий инсулин, а это в свою очередь провоцирует лишние килограммы и переедание. Да еще и от этого "изнашивается" поджелудочная", - говорит Попко.
Также он добавляет, что в хлебобулочных изделиях часто много сахара, а он негативно влияет на микрофлору желудка, чем снижает иммунитет.
В эту категорию продуктов также можно отнести макароны, поскольку они тоже изготовлены из муки.
Молочные продукты
"Речь идет не о домашних кисломолочных продуктах, а о промышленных, которые производятся из сырья от коров, которых кормят комбикормом, колют гомонами и антибиотиками. А еще после пастеризации такого молока в нем остается только минимальная польза, кстати кальция в нем и так было" мало", - говорит эксперт.
Он отмечает, что после пастеризации органический кальций превращается в неорганический, а такой нашему организму труднее усваивать.
"В итоге из такого молока нашему организму остаются только гормоны и антибиотики, можно еще "найти" кишечные бактерии", - говорит Попко.
Мясные полуфабрикаты и колбасы
"Мяса в таких продуктах практически нет, хотя на этикетке можно прочитать другое. Мясокомбинаты 98% туши животного перерабатывают вместе с костями, сухожилиями, и топят жир. А еще добавляют загустители и консерванты", - говорит эксперт.
Попко отмечает, что иногда производители, чтобы удешевить свой продукт, добавляют в него соевый белок.
"Если вы любите колбасы и у вас часто болит голова, это может быть взаимосвязано", - пишет Юрий.
Пальмовое масло
"Опять же речь идет не о дорогом натуральном пальмовом масле. Производители используют другое - гидрогенизированное, рафинированное и дешевое. Такое в себе ничего полезного не содержит. Благодаря химическим процессам из него забирают цвет, запах, вкус, все витамины и минералы, а полезные жиры превращают во вредные", - отмечает эксперт.
Он добавляет, что такое масло может спровоцировать дерматиты и нейродегенеративные заболевания.
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