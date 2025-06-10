Топ-продукти, що зменшують потовиділення та врятують від спеки

Вам набридло пітніти в спеку? Дізнайтеся, як змінити свій раціон, щоб почуватися свіже та комфортніше цього літа.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що їсти, щоб не пітніти в спеку.

Топ-продукти, які допоможуть зменшити потовиділення та відчути прохолоду

Продукти з високим вмістом води є основою "антипітної" дієти. Чим більше води містить продукт, тим краще він допомагає підтримувати водний баланс організму без зайвого навантаження.

До таких продуктів належать огірки (95% води), кавуни та дині (понад 90% води, солодкі та освіжаючі), листова зелень (салат, шпинат, рукола, що містять багато води та вітамінів), цитрусові (апельсини, лимони, грейпфрути – багаті на воду та вітамін С) та полуниця (понад 90% води, багата на антиоксиданти).

Продукти, багаті на калій, є важливим елементом, адже калій – це електроліт, який допомагає регулювати водний баланс в організмі. При сильному потовиділенні ми втрачаємо калій, тому його поповнення є ключовим для правильної терморегуляції.

Шукайте калій у бананах (швидке джерело), авокадо (багате на калій та здорові жири), солодкій картоплі (бататі) – чудовому джерелі калію та складних вуглеводів. Також корисними будуть йогурт та кефір – кисломолочні продукти з калієм та пробіотиками, і знову ж таки, листова зелень (шпинат і листова капуста).

Продукти з магнієм також важливі, адже магній відіграє роль у багатьох функціях організму, включаючи регуляцію температури. Дефіцит магнію може впливати на інтенсивність потовиділення.

Цей мікроелемент можна знайти у мигдалі, кеш'ю, гарбузовому насінні (чудові джерела для перекусу), темному шоколаді (вживати помірно через цукор), бобових (квасоля, сочевиця) та цільнозернових (овес, коричневий рис).

Нарешті, продукти, що містять вітаміни групи В, відіграють ключову роль у метаболізмі енергії, що може впливати на терморегуляцію. Деякі дослідження показують, що вони можуть допомагати зменшити потовиділення.

Включіть до раціону цільнозернові продукти (хліб, крупи), яйця (гарне джерело білка та вітамінів групи В) та нежирне м'ясо (курятина, індичка – вживати помірно, щоб уникнути термогенного ефекту).

Від чого варто відмовитися або обмежити в спеку?

Щоб зменшити потовиділення, важливо не тільки додати корисні продукти, а й обмежити ті, що можуть посилювати процес. Варто уникати гострої їжі, такої як перець чилі, імбир, часник, оскільки вони містять речовини, що стимулюють терморецептори, викликаючи відчуття жару та посилене потовиділення.

Напої з кофеїном та алкоголь є стимуляторами, а алкоголь ще й викликає розширення судин та дегідратацію, що призводить до посиленого потовиділення.

Надто солона їжа провокує затримку рідини в організмі та може порушувати водний баланс, змушуючи тіло більше пітніти для виведення зайвої солі. Надмірне споживання білка, хоча він і важливий, вимагає значних енергетичних витрат на перетравлення, що підвищує температуру тіла.

Обирайте легкі джерела білка, такі як риба або курка, а не жирне м'ясо. Також краще уникнути солодких газованих напоїв, які містять багато цукру, що не лише додає зайвих калорій, але й може посилювати дегідратацію.