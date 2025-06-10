Топ-продукты, которые уменьшают потоотделение и спасут от жары

Вам надоело потеть в жару? Узнайте, как изменить свой рацион, чтобы чувствовать себя свежее и комфортнее этим летом.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что есть, чтобы не потеть в жару.

Топ-продукты, которые помогут уменьшить потоотделение и почувствовать прохладу

Продукты с высоким содержанием воды являются основой "антипотной" диеты. Чем больше воды содержит продукт, тем лучше он помогает поддерживать водный баланс организма без лишней нагрузки.

К таким продуктам относятся огурцы (95% воды), арбузы и дыни (более 90% воды, сладкие и освежающие), листовая зелень (салат, шпинат, руккола, содержащие много воды и витаминов), цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты - богатые водой и витамином С) и клубника (более 90% воды, богатая антиоксидантами).

Продукты, богатые калием, являются важным элементом, ведь калий - это электролит, который помогает регулировать водный баланс в организме. При сильном потоотделении мы теряем калий, поэтому его пополнение является ключевым для правильной терморегуляции.

Ищите калий в бананах (быстрый источник), авокадо (богатое на калий и здоровые жиры), сладком картофеле (батате) - отличном источнике калия и сложных углеводов. Также полезными будут йогурт и кефир - кисломолочные продукты с калием и пробиотиками, и опять же, листовая зелень (шпинат и листовая капуста).

Продукты с магнием также важны, ведь магний играет роль во многих функциях организма, включая регуляцию температуры. Дефицит магния может влиять на интенсивность потоотделения.

Этот микроэлемент можно найти в миндале, кешью, тыквенных семечках (отличные источники для перекуса), темном шоколаде (употреблять умеренно из-за сахара), бобовых (фасоль, чечевица) и цельнозерновых (овес, коричневый рис).

Наконец, продукты, содержащие витамины группы В, играют ключевую роль в метаболизме энергии, что может влиять на терморегуляцию. Некоторые исследования показывают, что они могут помогать уменьшить потоотделение.

Включите в рацион цельнозерновые продукты (хлеб, крупы), яйца (хороший источник белка и витаминов группы В) и нежирное мясо (курятина, индейка - употреблять умеренно, чтобы избежать термогенного эффекта).

От чего стоит отказаться или ограничить в жару?

Чтобы уменьшить потоотделение, важно не только добавить полезные продукты, но и ограничить те, что могут усиливать процесс. Стоит избегать острой пищи, такой как перец чили, имбирь, чеснок, поскольку они содержат вещества, стимулирующие терморецепторы, вызывая ощущение жара и усиленное потоотделение.

Напитки с кофеином и алкоголь являются стимуляторами, а алкоголь еще и вызывает расширение сосудов и дегидратацию, что приводит к усиленному потоотделению.

Слишкомсоленая пища провоцирует задержку жидкости в организме и может нарушать водный баланс, заставляя тело больше потеть для выведения лишней соли. Чрезмерное потребление белка, хотя он и важен, требует значительных энергетических затрат на переваривание, что повышает температуру тела.

Выбирайте легкие источники белка, такие как рыба или курица, а не жирное мясо. Также лучше избежать сладких газированных напитков, которые содержат много сахара, что не только добавляет лишних калорий, но и может усиливать дегидратацию.