Топ-препарат, який зовсім не лікує, але його рекламують і купують

В Україні продається і активно рекламується багато препаратів, які не мають доказової ефективності. При цьому в деякі з них люди вірять десятиліттями.
Про один з таких розповів у Facebook невролог, психіатр, нарколог Євген Скрипник.
За словами медика, валеріана - ідеальний плацебо-препарат на теренах колишнього радянського союзу! Навіть, якщо вона "болгарська" (та сама, про яку наголошується в популярному рекламному ролику).
"Ефективність валеріани 20-25%, дійсно немає протипоказань та побічних ефектів! Все добре! Але ефективність дорівнює ефекту плацебо! Ви знаєте людей, які після отруєння валеріаною звертались до лікарні?" - пише медик.
При цьому проводилися дослідження, які довели, що вона не покращує сон, не зменшує тривожність. Діє валеріана на рівні плацебо.
"Що дійсно, може допомагати в спиртову розчині валеріани, то це спирт, та сам процес "рахування" крапель. На котів діють - ефіри, які знаходяться в складі настоянки валеріани, нагадують котикам (чоловічої статі) феромони котиків жіночої статі!" - жартує Скрипник.
Якщо вам здається, що валеріана вам допомагає, вам так само допоможуть позитивні емоції, спілкування з рідними, чай, свіже повітря та прогулянка перед сном!
Раніше ми писали про популярний препарат, яким у нас "лікують" нерви, а насправді він застосовується для стерилізації інструментів.
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