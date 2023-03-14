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Топ-препарат, який зовсім не лікує, але його рекламують і купують

Які препарати є ідеальними плацебо (фото: raybori.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні продається і активно рекламується багато препаратів, які не мають доказової ефективності. При цьому в деякі з них люди вірять десятиліттями.

Про один з таких розповів у Facebook невролог, психіатр, нарколог Євген Скрипник.

Мова йде про валеріану

За словами медика, валеріана - ідеальний плацебо-препарат на теренах колишнього радянського союзу! Навіть, якщо вона "болгарська" (та сама, про яку наголошується в популярному рекламному ролику).

"Ефективність валеріани 20-25%, дійсно немає протипоказань та побічних ефектів! Все добре! Але ефективність дорівнює ефекту плацебо! Ви знаєте людей, які після отруєння валеріаною звертались до лікарні?" - пише медик.

Всі авторитетні організації світу не визнають валеріану, як лікарський засіб

При цьому проводилися дослідження, які довели, що вона не покращує сон, не зменшує тривожність. Діє валеріана на рівні плацебо.

"Що дійсно, може допомагати в спиртову розчині валеріани, то це спирт, та сам процес "рахування" крапель. На котів діють - ефіри, які знаходяться в складі настоянки валеріани, нагадують котикам (чоловічої статі) феромони котиків жіночої статі!" - жартує Скрипник.

Якщо вам здається, що валеріана вам допомагає, вам так само допоможуть позитивні емоції, спілкування з рідними, чай, свіже повітря та прогулянка перед сном!

Раніше ми писали про популярний препарат, яким у нас "лікують" нерви, а насправді він застосовується для стерилізації інструментів.

Також дізнайтеся про найвідоміші фуфломіцини в гінекології.

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