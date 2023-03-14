Топ-препарат, который совсем не лечит, но его рекламируют и покупают

В Украине продается и активно рекламируется много препаратов, не имеющих доказательной эффективности. При этом в некоторые люди верят десятилетиями.
Об одном из таких рассказал в Facebook невролог, психиатр, нарколог Евгений Скрипник.
По словам медика, валериана - идеальный плацебо-препарат на территории бывшего советского союза! Даже если она "болгарская" (та самая, о которой отмечается в популярном рекламном ролике).
"Эффективность валерианы 20-25%, действительно нет противопоказаний и побочных эффектов! Все хорошо! Но эффективность равна эффекту плацебо! Вы знаете людей, которые после отравления валерианой обращались в больницу?" - пишет медик.
При этом проводились исследования, доказавшие, что она не улучшает сон, не уменьшает тревожность. Действует валериана на уровне плацебо.
"Что действительно может помогать в спиртовом растворе валерианы, то это спирт, и сам процесс "подсчета" капель. На кошек действуют - эфиры, которые находятся в составе настойки валерианы, напоминают котикам (мужского пола) феромоны котиков женского пола!" - шутит Скрипник.
Если вам кажется, что валериана вам помогает, вам также помогут положительные эмоции, общение с родными, чай, свежий воздух и прогулка перед сном!
Раньше мы писали о популярном препарате, которым у нас "лечат" нервы, а на самом деле он применяется для стерилизации инструментов.
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