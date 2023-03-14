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Топ-препарат, который совсем не лечит, но его рекламируют и покупают

Какие препараты являются идеальными плацебо (фото: raybori.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине продается и активно рекламируется много препаратов, не имеющих доказательной эффективности. При этом в некоторые люди верят десятилетиями.

Об одном из таких рассказал в Facebook невролог, психиатр, нарколог Евгений Скрипник.

Речь идет о валериане

По словам медика, валериана - идеальный плацебо-препарат на территории бывшего советского союза! Даже если она "болгарская" (та самая, о которой отмечается в популярном рекламном ролике).

"Эффективность валерианы 20-25%, действительно нет противопоказаний и побочных эффектов! Все хорошо! Но эффективность равна эффекту плацебо! Вы знаете людей, которые после отравления валерианой обращались в больницу?" - пишет медик.

Все авторитетные организации мира не признают валериану как лекарственное средство

При этом проводились исследования, доказавшие, что она не улучшает сон, не уменьшает тревожность. Действует валериана на уровне плацебо.

"Что действительно может помогать в спиртовом растворе валерианы, то это спирт, и сам процесс "подсчета" капель. На кошек действуют - эфиры, которые находятся в составе настойки валерианы, напоминают котикам (мужского пола) феромоны котиков женского пола!" - шутит Скрипник.

Если вам кажется, что валериана вам помогает, вам также помогут положительные эмоции, общение с родными, чай, свежий воздух и прогулка перед сном!

Раньше мы писали о популярном препарате, которым у нас "лечат" нервы, а на самом деле он применяется для стерилизации инструментов.

Также узнайте о самых известных фуфломицинах в гинекологии.

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