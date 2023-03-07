Цей популярний препарат у нас призначають дітям, а за кордоном ним стерилізують інструменти

В Україні багато недієвих препаратів призначаються лікарями, рекламуються по телебаченню і викладаються на найкращих місцях в аптеках. Але доказової ефективності цих "ліків" часто не мають.

Про один з таких препаратів розповів відомий невролог Євген Скрипник в Instagram .

Мова йде про гліцин або гліцисед

Лікар відповів на питання підписниці, дитині (стоїть на обліку у невролога) якої лікар приписав гліцин.

Гліцисед і гліцин, за словами Скрипника, препарати без доказової ефективності, які користі не принесуть ні дитині, ні дорослій людині.

"В Америці гліцисед, якщо подивитися по всім науковим статтям, відомо про нього тільки те, що його використовують для дезинфекції інструментів при урологічних операціях. І все", - зазначив Скрипник.

Інструкція гліциседу має широкий спектр

В інструкції про препарат говориться, що він призначається дітям і дорослим при лікуванні астенічних станів, вегето-судинних дистоній, для підвищення розумової працездатності (як засіб, що покращує розумові процеси та здатність сприймати і запамятовувати інформацію).

А також при психоемоційному напруженні, підвищеній дратівливості, при депресивних станах, для нормалізації сну, як засіб, що послаблює потяг до алкоголю, зменшує явища абстиненції; при різних функціональних та органічних захворюваннях нервової системи (порушення мозкового кровообігу, інфекційні захворювання нервової системи, наслідки перенесених черепно-мозкових травм, перинатальні та інші формиенцефалопатій, в тому числі алкогольного генезу).

А по факту цей препарат нічого не лікує і є черговим фуфломіцином, який лише викачує гроші з українців.