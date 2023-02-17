Названі ліки в гінекології, які зовсім не працюють: головні фуфломіцини

Ліки-фуфломіцини призначаються і в гінекології. На жаль, вони не допоможуть вам завагітніти, нормалізувати цикл, вилікувати ряд хвороб. Єдине, що у них вийде прекрасно - це звільнити ваш гаманець від грошей.

Список фуфломіцинів:

Циклодинон і Мастодинон - це топ в призначеннях!

Тазалок /Нормоцикл / Зінтаго / Нормомен. Ці рослинні препарати не вирівнюють цикл, не розсмоктують кісти, не лікують безпліддя. Якщо є проблеми з циклом, то в першу чергу треба з'ясувати причину!

Лонгідаза та Дістрептаза не допоможуть в розсмоктуванні злук. Але є дещо, що ви повинні знати: від злук можна позбавитися лише хірургічних шляхом!

Алокін-Альфа / Епіген інтим не вилікують від ВПЛ (вірусу папіломи людини), ВПЛ не лікується, є тільки профілактика!

Тівортін не лікує "передчасне старіння плаценти", і не підніме її.

Чому не варто приймати ці ліки

Річ у тім, що замість правильного лікування, ви тільки затягуватимете розв'язання проблеми зі здоров'ям

"Вони не допоможуть вам завагітніти, нормалізувати цикл, позбавитися від злук (спайок), вилікувати ВПЛ. Це далеко не весь список, але це ті, які найчастіше призначають. При цьому вартість таких препаратів від 300 грн до 3000 грн! Якщо ви хотіли б зберегти ці гроші, не приймайте "пустунку", щоб не нашкодити своєму стану здоров'я", - підсумувала лікарка.