Топ найочікуваніших ігор 2024 року: дати релізів та короткі сюжети

2024 рік повинен порадувати нас прядом інтригуючих ігр. Деякі з них з'являться лише в ранньому доступі, інші мають вийти повноцінно та остаточно, а треті просто очікуються у найближчі місяці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт розважальних новин Vulture .

Tekken 8

Відчуйте силу кожного удару в Tekken 8 - новій частині легендарної файтингової франшизи від Bandai Namco.

Завдяки потужності двигуна Unreal Engine 5 Tekken 8 розширює можливості файтингових ігор і демонструє новий рівень реалізму, використовуючи переваги консолей останнього покоління.

Нові революційні функції, до дрібниць промальовані персонажі і чарівні локації роблять цю гру однією з найбільш візуально приголомшливих і захопливих представниць жанру файтингов.

Дата: 26 січня (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Tekken 8 (фото: Evo 2023)

ULTROS

Дія гри розгортається у багатогранному світі, повному інопланетних істот. За основу ULTROS взято наукову фантастику, приправлену зухвалою картинкою і музичними творами, що запам'ятовуються, від El Huervo, відомого за грою Hotline Miami.

У ULTROS порушуються теми психічного здоров'я, життя та карми, які розкриваються через глибокий сюжет.

Дата: 13 лютого (PC, PlayStation 4/5)

ULTROS (фото: Niche Gamer)

Dragon’s Dogma 2

Dragon's Dogma - це однокористувацька рольова гра, де гравець може вибрати практично все: зовнішність свого Повсталого, професію, партію, рішення в різних ситуаціях і багато іншого. А в довгоочікуваному продовженні Dragon's Dogma 2 на вас чекає глибокий фентезійний світ, в якому захочеться досліджувати кожен куточок.

У подорожі до вас приєднаються пішаки - загадкові потойбічні істоти, настільки унікальні, що вам здасться, ніби вас супроводжують справжні живі гравці.

Це стало можливим завдяки реалістичній фізиці, штучному інтелекту (ШІ) та чудовій графіці, які разом створюють.

Дата: 22 березня (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Dragon’s Dogma 2 (фото: Steam)

﻿S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Візьміть на себе роль сталкера і досліджуйте безшовний фотореалістичний відкритий світ радіоактивної зони площею 64 км квадратних з різноманітними локаціями, які дозволять поглянути на пост-апокаліптичну атмосферу під різними кутами.

Прокладайте свій шлях Зоною, щоб визначити власну долю. Пройдіть невідхожими стежками вкрай розгалуженої історії.

Дата: весна 2024 (PC, Xbox Series X/S)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (фото: Steam)

Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong - рольовий бойовик за мотивами китайської міфології. Його сюжет ґрунтується на "Подорожі на Захід", одному з чотирьох класичних романів китайської літератури. Ставши Обраним, ви відправитеся в пригоду, повну випробувань і чудес, в якій вам належить підняти завісу таємниці над великою легендою.

Дата: 20 серпня (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Black Myth: Wukong (фото: Epic Games)