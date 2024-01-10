Топ самых ожидаемых игр 2024 года: даты релизов и краткие сюжеты

2024 год должен обрадовать нас рядом интригующих игр. Некоторые из них появятся только в раннем доступе, другие должны выйти полноценно и окончательно, а третьи просто ожидаются в ближайшие месяцы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт развлекательных новостей Vulture .

Tekken 8

Почувствуйте силу каждого удара в Tekken 8 - новой части легендарной файтинговой франшизы от Bandai Namco.

Благодаря мощности двигателя Unreal Engine 5, Tekken 8 расширяет возможности файтинговых игр и демонстрирует новый уровень реализма, используя преимущества консолей последнего поколения.

Новые революционные функции, до мелочей прорисованные персонажи и волшебные локации делают эту игру одной из самых зрительно потрясающих и увлекательных представительниц жанра файтингов.

Дата: 26 января (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Tekken 8 (фото: Evo 2023)

ULTROS

Действие игры разворачивается в многогранном мире, полном инопланетных существ. За основу ULTROS взята научная фантастика, приправленная дерзкой картинкой и запоминающимися музыкальными произведениями от El Huervo, известного по игре Hotline Miami.

В ULTROS поднимаются темы психического здоровья, жизни и кармы, которые раскрываются из-за глубокого сюжета.

Дата: 13 февраля (PC, PlayStation 4/5)

ULTROS (фото: Niche Gamer)

Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma - это однопользовательская ролевая игра, где игрок может выбрать практически все: внешность своего Восставшего, профессию, партию, решения в разных ситуациях и многое другое. А в долгожданном продолжении Dragon's Dogma 2 вас ждет глубокий фэнтезийный мир, в котором захочется исследовать каждый уголок.

В путешествии к вам присоединятся пешки - загадочные потусторонние существа, настолько уникальные, что вам покажется, будто вас сопровождают настоящие живые игроки.

Это стало возможным благодаря реалистичной физике, искусственному интеллекту (ИИ) и великолепной графике, которые вместе создают.

Дата: 22 марта (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Dragon's Dogma 2 (фото: Steam)

﻿STALKER 2: Heart of Chornobyl

Возьмите на себя роль сталкера и исследуйте бесшовный фотореалистичный открытый мир радиоактивной зоны площадью 64 км квадратных с разнообразными локациями, которые позволят взглянуть на пост-апокалиптическую атмосферу под разными углами.

Прокладывайте свой путь Зоной, чтобы определить свою судьбу. Пройдите по нехоженым тропам крайне разветвленной истории.

Дата: весна 2024 (PC, Xbox Series X/S)

STALKER 2: Heart of Chornobyl (фото: Steam)

Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong - ролевой боевик по мотивам китайской мифологии. Его сюжет основывается на "Путешествии на Запад", одном из четырех классических романов китайской литературы. Став Избранным, вы отправитесь в приключение, полное испытаний и чудес, в котором вам предстоит поднять завесу тайны над великой легендой.

Дата: 20 августа (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Black Myth: Wukong (фото: Epic Games)