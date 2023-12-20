Разом - веселіше. Найкращі ігри для PlayStation на двох

Ігри для PlayStation на двох практично завжди цікаві й захоплюючі. Найкращі локальні ігри для PS4, розраховані на декількох гравців, дозволяють насолоджуватися грою разом із друзями чи сім'єю.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: PlayStation, TheGamer.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які ігри на двох для PlayStation варто обрати для спільного дозвілля.

FIFA 22

FIFA 22 від EA Sports дозволяє грати 2-4 гравцям.

Вона розрахована на справжніх футбольних фанатів і пропонує грати за найкращі команди світу, в різних форматах і на різних локаціях.

Ігровий сеанс може тривати в середньому впродовж п'яти хвилин.

Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)

It Takes Two

It Takes Two дозволяє грати 2 особам одночасно.

Вона пропонує захоплюючу і навіть фантастичну пригоду для підлітків і дорослих, перемогти в якій можна лише завдяки злагодженій командній роботі.

Ігровий сеанс може тривати стільки, на скільки у геймерів вистачить сил і наснаги.

Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)

Minecraft Dungeons

Minecraft Dungeons є спільною грою для 2-4 гравців.

Вона пропонує подорож всесвітом Minecraft із безліччю різноманітних пригод, таємничих підземель і цікавих скарбів.

Ігровий сеанс може тривати від 30 хвилин і довше.

Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)

Knack 2

Knack 2 дозволяє грати 2 людям одночасно.

Ця гра розрахована на тих, хто любить веселі пригоди й боротьбу з оригінальними механізованими ворогами.

Ігровий сеанс може тривати від 10 хвилин і довше.

Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)

Borderlands 3

Borderlands 3 - спільна гра для 1-4 осіб.

Цей неповторний науково-фантастичний шутер вчить стріляти без промаху, долати ворогів, подорожувати різними планетами й ділити унікальну здобич.

Ігровий сеанс може тривати стільки, на скільки вистачить сил.

Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)

A Way Out

A Way Out пропонує грати 2 людям одночасно.

Ця пригодницька гра вчить працювати в команді й дозволяє організувати зухвалу втечу з в'язниці, оминаючи охоронну систему й суворих наглядачів.

Ігровий сеанс може тривати від 20 хвилин і довше.

Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 розрахована на 2 осіб.

Ця гра підійде фанатам гонок і симуляторів водіння. Вона дозволяє здійснювати швидкі заїзди на трасах, сідати за кермо понад 400 автомобілів і випереджати суперників у 37 різних локаціях по всьому світу.

Ігровий сеанс може тривати від 5 хвилин і довше.

Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)

Team Sonic Racing

Team Sonic Racing - змагальна гра для 1-4 гравців.

Яскравий світ Соніка від компанії Sega пропонує дітям і дорослим поринути у неймовірні швидкісні перегони на картах в межах різноманітних трас за кермом фантастичних машин.

Ігровий сеанс може тривати від 10 хвилин і допоки не втомляться руки.

Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 дозволяє грати 2 людям одночасно.

Добре відома шанувальниками бойовиків старої школи, ця гра дозволяє змагатися в різних боях від імені різних героїв.

Ігровий сеанс може тривати від 5 хвилин і довше.

Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)

Divinity: Original Sin 2 (Definitive Edition)

Divinity: Original Sin 2 (Definitive Edition) - спільна гра для 1-4 осіб.

Ця рольова гра дозволяє досліджувати неймовірний світ, в якому мешкають небезпечні істоти й підступні вороги. Крім того, герої регулярно знаходять скрині з небувалими скарбами.

Ігровий сеанс може тривати від години й більше.

Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)