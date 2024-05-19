Ви будете шоковані: три найабсурдніші причини, через які народи розпочинали війни

Лише у ХХІ столітті налічується вже майже три десятки воєн, а за всю історію людства їх було тисячі. Розумних причин для збройних конфліктів не буває, втім іноді приводом для початку військової агресії ставали абсолютно абсурдні речі.

Про три найдивніші причини початку воєн розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посилання на публікацію відео каналу "Історія для дорослих" у You Tube.

Війна через дубове відро між італійськими містами

У 1325 році в північній Італії розгорівся військовий конфлікт між містами-державами Болонья і Модена.

"У Модену втік один болонський кавалерист, який привласнив державне відро. З нього він поїв свого бойового коня. Представники Болоньї заявили, що на дезертира їм наплювати, а от відро вони б хотіли отримати назад, бо це муніципальна власність. Модена проігнорувала цю вимогу і в результаті між містами розпочалася повноцінна війна", - розповідають на каналі.

Ця війна тривала 22 роки і її жертвою стали близько двох тисяч людей. А своє відро Болонья так і не повернула, бо програла війну.

Копія відра, через яке розпочалася війна (фото: Вікіпедія)

Війна через бороду між Османською імперією та Венецією

Султан Османської імперії Баязид II у ХVI ст. попросив венеційського посла, щоб той поклявся йому у дружбі бородою. Але венеційці у той час не носили борід, тож не могли ними заприсягти. Султан дуже здивувався цьому й заявив, що так вони схожі на мавп.

У результаті після марних спроб венеційців отримати вибачення від султана, вони розпочали війну, яку зрештою програли.

Венеційський посол і султан Базияд ІІ (скриншот)

Війна між Францією та Алжиром через образу трирічної давності

У ХІХ ст. Франція довго шукала привід, щоб напасти на Алжир. Тоді французький посол згадав, як три роки до того вимагав у правителя Алжиру повернути кредити з відсотками, але той у відповідь дав йому ляпаса віялом.

Франція скористалася дипломатичним конфліктом і відправила свої війська в Алжир, й швидко його окупувала. Втім, у місті Константіні розпочалося партизанське протистояння. У результаті збройний конфлікт тривав з 1830 по 1847 рр. Франція перемогла.

Падіння Константіни (фото: Вікіпедія)