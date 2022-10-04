6 корисних сніданків, які можна приготувати за 15 хвилин: рецепти з фото

Вранці ми часто поспішаємо, через що пропускаємо головний прийом їжі - сніданок. А дарма, адже хороший сніданок - запорука продуктивного дня!

Що швидкого та корисного приготувати зранку - читайте в матеріалі Styler.

Ідеї поживних сніданків

Яйця посідають перше місце в топі сніданків, адже з них можна приготувати безліч страв. Омлет, шакшука, яйця пашот чи бенедикт, скрембл... Варіацій маса, тому обирайте улюблену, додайте на тарілку овочі та шматок цільнозернового хліба - і вуаля, сніданок готовий!

Яйця - безпрограшний варіант сніданку (фото: Freepik)

Дієтологи радять, вживати одне яйце щодня, тому що в ньому міститься денна норма вітаміну D, який зараз усім так необхідний.

Чіа-пудинг - це варіант сніданку, який легко можна приготувати звечора та схопити з собою, якщо поспішаєте.

Насіння чіа несуть величезну користь для людини (фото: Freepik)

Для приготування столову ложку насіння чіа, залийте молоком або грецьким йогуртом, додайте улюблених фруктів, горіхів, меду. Гарно перемішайте та залиште на ніч у холодильнику, а зранку можете смакувати.

Лінива вівсянка може стати ще одним варіантом швидкого сніданку. Аналогічно до чіа-пудингу залийте кашу молоком або йогуртом, доповніть улюбленими добавками та ласуйте через 8-10 годин.

Радимо використовувати саме плющену вівсянку, а не кашу швидкого приготування. Адже остання позбавлена корисних речовин і відповідно користі.

Вівсянку можна доповнити ягодами та медом (фото: Freepik)

Солоні сирники чудово підійдуть на сніданок, якщо солодкі вам уже набридли.

Домашній сир змішуємо з будь-яким дрібно натертим солоним сиром. Це може бути бринза, моцарела або сулугуні. Кріп і кінзу дрібно нарізаємо і додаємо в основну масу. Додаємо борошно, яйце і перемішуємо.

Обсмажуємо сформовані сирники в олії з двох боків до рум’яної скоринки. Доповнити сирники можна сметаною, збитою разом із зеленою цибулею.

Замініть звичайні солоні сирники на солоні (фото: instagram.com/solopiika)

Якщо ж ви любитель солодкого зранку, зробімо корисні бананові панкейки.

Змішайте борошно, розпушувач і сіль. Банан перебийте в пюре, додайте до нього яйце, розтоплене масло і молоко. Обережно з’єднайте з борошном, розпушувачем і сіллю, перемішайте. Обсмажуйте та смакуйте з медом або кленовим сиропом.

Бананові оладки дуже прості в приготуванні (фото: Freepik)

Ще одним популярним сніданком є сендвічі. Їхня головна фішка в тому, що начинку ви можете обирати самостійно відповідно до ваших уподобань.

Конструюйте свій сендвіч самостійно (фото: unsplash.com)

Ми ж вам радимо робити сендвіч на цільнозерновому хлібі, із сиром та овочами. Для цього ідеально підійдуть помідори, червоний солодкий перець, зелень, авокадо тощо. Також можна додати м'ясо або солону червону рибу.

Коли начинку буде сформовано, обсмажте сендвіч з обох боків на сухій пательні, щоб хліб став хрустким. Смачного!