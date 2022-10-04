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Готуємо бризолі з фаршем: смачніше за будь-які котлети і голубці

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Вівторок 04 жовтня 2022 08:30
Готуємо бризолі з фаршем: смачніше за будь-які котлети і голубці Скріншот: Як приготувати брізолі з фаршем
Автор: Світлана Мащенко

Бризолі з фаршем - неймовірна смакота, яка точно припаде до смаку всій вашій родині.

Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.

Складові:

  • Яйця – 5 шт.
  • Фарш – 500 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Спеції – до смаку (я додала сушений часник)
  • Сир – 100 г
  • Сіль, чорний мелений перець – за смаком
  • Вершкове масло – 1 ст. л.
  • Рослинна олія

Покрокове приготування

Спочатку потрібно приготувати млинці з яєць: розбийте одне яйце, додайте сіль, перемішайте.

Вилийте яйце на сковороду. Обсмажте до рум'яності, переверніть. Посмажте 5 млинців.

Дрібно наріжте цибулю і обсмажте на суміші вершкового масла та олії.

Додайте обсмажену цибулю у фарш, перемішайте. Додайте сіль і чорний мелений перець.

Змішайте сметану із майонезом. Додайте спеції до смаку (наприклад, сушений часник).

Розподіліть по млинцю 1/5 частину фаршу. Зверху змастіть соусом. Покладіть шматочок сиру. Заверніть у рулет.

Викладіть бризолі у форму для запікання. Випікайте 20-25 хвилин при 200 градусах.

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