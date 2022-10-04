6 полезных завтраков, которые можно приготовить за 15 минут: рецепты с фото
Утром мы часто спешим, из-за чего пропускаем главный прием пищи - завтрак. А зря, ведь хороший завтрак - залог продуктивного дня!
Какие полезные блюда можно быстро приготовить утром - читайте в материале Styler.
Идеи питательных завтраков
Яйца занимают первое место в топе завтраков, ведь из них можно приготовить множество блюд. Омлет, шакшука, яйца пашот или бенедикт, скрембл... Вариаций масса, поэтому выбирайте любимую, добавьте на тарелку овощи и кусок цельнозернового хлеба - и вуаля, завтрак готов!
Яйца - беспроигрышный вариант завтрака (фото: Freepik)
Диетологи советуют употреблять одно яйцо каждый день, потому что в нем содержится дневная норма витамина D, который сейчас всем так необходим.
Чиа-пудинг - это вариант завтрака, который легко можно приготовить с вечера и схватить с собой, если спешите.
Семена чиа несут огромную пользу для человека (фото: Freepik)
Для приготовления столовой ложки семян чиа, залейте молоком или греческим йогуртом, добавьте любимых фруктов, орехов, меда. Хорошо перемешайте и оставьте на ночь в холодильнике, а с утра можете смаковать.
Ленивая овсянка может стать еще одним вариантом быстрого завтрака. Аналогично чиа-пудингу залейте кашу молоком или йогуртом, дополните любимыми добавками и лакомьтесь через 8-10 часов.
Советуем использовать именно плющеную овсянку, а не кашу быстрого приготовления. Ведь последняя лишена полезных веществ и соответственно пользы.
Овсянку можно дополнить ягодами и медом (фото: Freepik)
Соленые сырники отлично подойдут на завтрак, если сладкие вам уже надоели.
Домашний творог смешиваем с любым мелко натертым соленым творогом. Это может быть брынза, моцарелла или сулугуни. Укроп и кинзу мелко нарезаем и добавляем в основную массу. Добавляем муку, яйцо и перемешиваем.
Обжариваем сформированные творожники в масле с двух сторон до румяной корочки. Дополнить сырники можно сметаной, взбитой вместе с зеленым луком.
Замените обычные соленые сырники на соленые (фото: instagram.com/solopiika)
Если вы любитель сладкого утром, сделайте полезные банановые панкейки.
Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Банан перебейте в пюре, добавьте к нему яйцо, растопленное масло и молоко. Осторожно соедините с мукой, разрыхлителем и солью, перемешайте. Обжаривайте и смакуйте с медом или кленовым сиропом.
Банановые оладьи очень просты в приготовлении (фото: Freepik)
Еще одним популярным завтраком являются сэндвичи. Их главная фишка в том, что начинку вы можете выбирать самостоятельно в соответствии с вашими предпочтениями.
Конструируйте свой сэндвич самостоятельно (фото: unsplash.com)
Мы вам советуем делать сэндвич на цельнозерновом хлебе, с сыром и овощами. Для этого идеально подойдут помидоры, красный сладкий перец, зелень, авокадо. Также можно добавить мясо или соленую красную рыбу.
Когда начинка будет сформирована, обжарьте сэндвич с обеих сторон на сухой сковороде, чтобы хлеб стал хрустящим.
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