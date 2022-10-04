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6 полезных завтраков, которые можно приготовить за 15 минут: рецепты с фото

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Вторник 04 октября 2022 19:19
6 полезных завтраков, которые можно приготовить за 15 минут: рецепты с фото Завтрак - самый важный прием пищи за день (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Утром мы часто спешим, из-за чего пропускаем главный прием пищи - завтрак. А зря, ведь хороший завтрак - залог продуктивного дня!

Какие полезные блюда можно быстро приготовить утром - читайте в материале Styler.

Идеи питательных завтраков

Яйца занимают первое место в топе завтраков, ведь из них можно приготовить множество блюд. Омлет, шакшука, яйца пашот или бенедикт, скрембл... Вариаций масса, поэтому выбирайте любимую, добавьте на тарелку овощи и кусок цельнозернового хлеба - и вуаля, завтрак готов!

6 полезных завтраков, которые можно приготовить за 15 минут: рецепты с фото

Яйца - беспроигрышный вариант завтрака (фото: Freepik)

Диетологи советуют употреблять одно яйцо каждый день, потому что в нем содержится дневная норма витамина D, который сейчас всем так необходим.

Чиа-пудинг - это вариант завтрака, который легко можно приготовить с вечера и схватить с собой, если спешите.

6 полезных завтраков, которые можно приготовить за 15 минут: рецепты с фото

Семена чиа несут огромную пользу для человека (фото: Freepik)

Для приготовления столовой ложки семян чиа, залейте молоком или греческим йогуртом, добавьте любимых фруктов, орехов, меда. Хорошо перемешайте и оставьте на ночь в холодильнике, а с утра можете смаковать.

Ленивая овсянка может стать еще одним вариантом быстрого завтрака. Аналогично чиа-пудингу залейте кашу молоком или йогуртом, дополните любимыми добавками и лакомьтесь через 8-10 часов.

Советуем использовать именно плющеную овсянку, а не кашу быстрого приготовления. Ведь последняя лишена полезных веществ и соответственно пользы.

6 полезных завтраков, которые можно приготовить за 15 минут: рецепты с фото

Овсянку можно дополнить ягодами и медом (фото: Freepik)

Соленые сырники отлично подойдут на завтрак, если сладкие вам уже надоели.

Домашний творог смешиваем с любым мелко натертым соленым творогом. Это может быть брынза, моцарелла или сулугуни. Укроп и кинзу мелко нарезаем и добавляем в основную массу. Добавляем муку, яйцо и перемешиваем.

Обжариваем сформированные творожники в масле с двух сторон до румяной корочки. Дополнить сырники можно сметаной, взбитой вместе с зеленым луком.

6 полезных завтраков, которые можно приготовить за 15 минут: рецепты с фото

Замените обычные соленые сырники на соленые (фото: instagram.com/solopiika)

Если вы любитель сладкого утром, сделайте полезные банановые панкейки.

Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Банан перебейте в пюре, добавьте к нему яйцо, растопленное масло и молоко. Осторожно соедините с мукой, разрыхлителем и солью, перемешайте. Обжаривайте и смакуйте с медом или кленовым сиропом.

6 полезных завтраков, которые можно приготовить за 15 минут: рецепты с фото

Банановые оладьи очень просты в приготовлении (фото: Freepik)

Еще одним популярным завтраком являются сэндвичи. Их главная фишка в том, что начинку вы можете выбирать самостоятельно в соответствии с вашими предпочтениями.

6 полезных завтраков, которые можно приготовить за 15 минут: рецепты с фото

Конструируйте свой сэндвич самостоятельно (фото: unsplash.com)

Мы вам советуем делать сэндвич на цельнозерновом хлебе, с сыром и овощами. Для этого идеально подойдут помидоры, красный сладкий перец, зелень, авокадо. Также можно добавить мясо или соленую красную рыбу.

Когда начинка будет сформирована, обжарьте сэндвич с обеих сторон на сухой сковороде, чтобы хлеб стал хрустящим.

Раньше мы писали рецепт вкусных бризолов, которые отлично заменят "заезженные" котлеты.

Также читайте рецепт тех самых кружевных блинчиков из манной каши.

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