Топ-9 найкращих додатків, які допоможуть контролювати ваші гроші

Планування бюджету - добра справа, незалежно від мети. Тримати все під контролем корисно, хоча б через цікавість, навчання грамотного розподілу коштів чи прагнення раціональної економії.

Money Lover

Money Lover - це додаток для тих, хто прагне контролювати свої фінанси. Воно допомагає відстежувати витрати, встановлювати бюджет та завжди мати уявлення про ваш фінансовий стан. Крім того, програма дозволяє записувати ваші боргові зобов'язання та регулярні платежі, а також нагадує про необхідність здійснити платежі вчасно.

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Money Manager

Додаток надає можливість відстежувати доходи, витрати та отримувати вичерпну статистику за будь-який період, який вас цікавить. Серед ключових функцій слід відзначити доступ до даних з комп'ютера, застосування системи подвійного запису, планування бюджету за категоріями та управління кредитними та дебетовими картками.

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Bills Monitor

Щомісяця ми стикаємося з рядом обов'язкових платежів, таких як орендна плата, комунальні послуги, інтернет, кабельне телебачення, навчання та багато іншого. Затримка в оплаті будь-якого з цих рахунків може спричинити проблеми або позбавити нас необхідних послуг, тому важливо не забувати про них.

За допомогою програми Bills Monitor ви будете впевнені, що всі платежі вчасно виконані, і отримаєте уявлення, скільки залишається на інші витрати.

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Wallet

Ця популярна програма для управління витратами забезпечує підтримку різних валют і допомагає точно планувати бюджет. Банківські операції можна синхронізувати між декількома пристроями та використовувати кілька рахунків.

Транзакції автоматично класифікуються за різними категоріями - від витрат на продукти до покупок одягу. У програмі Wallet ви можете створювати списки покупок та формувати шаблони платежів. Дані про доходи та витрати легко експортуються до різних форматів для детального аналізу.

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Buddy

Цей iOS-додаток спеціалізується на спільному управлінні бюджетом. За його допомогою ви можете вести категорії витрат та ділитися ними з членами сім'ї. З Buddy зручно планувати та керувати загальними витратами на певний період, а також визначати частку витрат на конкретні події, такі як поїздки та розваги.

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Monefy

Monefy допомагає встановити зручну систему обліку всіх ваших витрат. Ця програма пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє швидко додавати нові записи.

Якщо у вас кілька пристроїв або ви хочете відстежувати витрати всієї родини, Monefy має функцію синхронізації через хмарне сховище. У хмарному сервісі також створюються резервні копії даних для захисту від втрати смартфона чи збоїв.

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Acasa

Ця програма розроблена спеціально для людей, які спільно орендують квартиру або діляться витратами по будинку з іншими членами сім'ї. Acasa допоможе вам визначити, хто з вас більше вносить до загального бюджету за комунальні послуги та скільки кожен витратив на купівлю продуктів та інші спільні потреби.

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Expense Manager

Expense Manager надає можливість моніторити витрати та доходи, керувати рахунками та налаштовувати платежі. Програма пропонує візуалізацію всіх ваших фінансових транзакцій через календар та графіки. Крім того, в ньому передбачено розділ з калькуляторами для валют, вкладів, кредитів та чайових.

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Spendee

Spendee має привабливий та інтуїтивно зрозумілий дизайн. Воно автоматично відстежує усі ваші фінансові потоки та подає їх у вигляді барвистої графіки. Ця програма робить перегляд та аналіз ваших фінансів швидким і легким, допомагаючи вам краще зрозуміти, як витрачаються ваші кошти.

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