10 найкращих безкоштовних додатків на Android, які допоможуть дізнатися, хто вам дзвонив

Якщо у вас є мобільний телефон, ймовірно, ви зіткнетеся зі дзвінками від спамерів. Проте, можна скоротити кількість набридливих дзвінків про пропозиції знижок, акцій та кредитів, скориставшись додатками для розпізнавання номерів.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт MySmartPrice розповідає про 10 найкращих безкоштовних додатків на Android, які допоможуть дізнатися, хто дзвонив.

Truecaller

Truecaller - найпопулярніший і надійніший додаток, за допомогою якого можна дізнатися, хто дзвонив. Він був вперше запущений для телефонів Blackberry у 2009 році, але завдяки його популярності компанія випустила версію для Android.

Truecalller є одним з найпопулярніших додатків, які ви можете завантажити, щоб дізнатися, хто вам дзвонив. Крім пошуку по ідентифікатору абонента, застосунок має великий список спам-номерів, які воно блокує, виявляючи автоматично.

Програма поставляється з ящиком для вхідних SMS та функцією чату.

Truecaller (фото: MySmartPrice)

Mr Number

Mr Number - одна з найкращих програм для блокування небажаних спам-дзвінків. Вона також показує ім'я людини, яка вам дзвонить. Після виявлення можна заблокувати номери з певним кодом міста, людини або навіть усієї країни.

Додаток також перегляне історію дзвінків вашого телефону та запропонує номер, який слід заблокувати, щоб уникнути шахрайства та спаму.

Mr Number (фото: MySmartPrice)

Showcaller

На відміну від інших додатків, Showcaller показує ідентифікатор абонента, що викликає, навіть коли він не в мережі, і це робить додаток цікавим, яке відрізняється від інших. Він має понад 50 мільйонів користувачів по всьому світу.

Щоб дізнатися дані того, хто телефонує, потрібно набрати номер і виконати пошук по ньому. Програма також оснащена блокувальником спам-дзвінків, який з'являється на екрані у вигляді спливаючого вікна при виявленні шахрайського номера або абонента.

Крім того, застосунок оснащений вбудованим ідентифікатором абонента, який автоматично записує вхідні та вихідні дзвінки. Однак, пристрій доступний лише для користувачів Android, тому користувачам iOS доведеться шукати інші варіанти.

Showcaller (фото: MySmartPrice)

HiyaCaller ID і блок

Програма HiyaCaller ID and Block є альтернативою Truecaller. Він визначає номер телефону і відображає ім'я, що відображається.

Крім того, він має вбудований наборщик номера, за допомогою якого користувач може шукати назву номера. Він включає безліч функцій, таких як зниження кількості шахрайських дзвінків, спам-номера в чорному списку і SMS-контент.

Програма має власну базу даних для якнайшвидшого виявлення спам-дзвінків.

HiyaCaller ID і Block (фото: MySmartPrice)

Freelookup.net

Freelookup.net - це веб-сайт, на якому ви можете здійснити пошук за номером телефону. Все, що вам потрібно зробити, просто зайти на сайт і знайти номер. Перед введенням номера також не забудьте додати код країни.

Натисніть "Почати пошук", і веб-сайт почне шукати дані про номер у базі даних. Найбільшою перевагою цього інструменту є те, що вам не потрібно завантажувати будь-яку програму, і, отже, ви можете спробувати його з будь-якого місця на будь-якому інтернет-пристрої.

Freelookup.net (фото: MySmartPrice)

CallApp

CallApp також є додатком для ідентифікації абонента, але крім смартфонів Android він також може працювати на розумному годиннику WearOS в будь-якому місці і в будь-який час.

Програма ідентифікує дзвінок після його виявлення та відображає ім'я того, хто телефонує на дисплеї. Як тільки дзвінок буде завершено, він запитає користувачів, чи хочуть вони зберегти запис розмови, заблокувати номер або надіслати миттєве повідомлення на номер у WhatsApp.

CallApp дозволяє налаштувати екран дзвінків за допомогою різних функцій, які ви можете використовувати в програмі.

CallApp (фото: MySmartPrice)

Spydialer

Spydialer - це безкоштовний пошуковий веб-сайт зі зворотним пошуком, за допомогою якого ви можете визначити ім'я того, хто телефонує. Це не звичайний інструмент пошуку за ідентифікатором телефону, тому що ви також можете знайти інформацію про дзвінок, виконавши пошук на ім'я телефону, адресу або ідентифікатору електронної пошти.

Він має власний список телефонних номерів, зібраних по всьому світу, з додатковою інформацією. Як тільки користувач шукає детальну інформацію, він переглядає свій каталог та шукає введений номер телефону або адресу електронної пошти.

Spydialer (фото: MySmartPrice)

PeopleFinders

PeopleFinders - це доступний веб-сайт для пошуку записів, який допомагає користувачам перевіряти інформацію про інших людей. Ви можете шукати людину за іменем, номер телефону або адресу.

Програма дозволяє вам перевіряти облікові записи у соціальних мережах, фотографії профілів та іншу інформацію. На сайті згадується, що вони шукають у базі даних державних джерел. Крім того, платформа має спеціальну підтримку споживачів, тому ви можете отримати допомогу звідти, що робить її надійною.

PeopleFinders (фото: MySmartPrice)

Sync.Me

Веб-сайт Sync.Me не тільки дозволяє ідентифікувати ідентифікатор абонента, що викликає, але також пропонує безліч функцій. Судячи з назви, він синхронізує зображення контактів у вашій бібліотеці із зображеннями, доступними у соціальних мережах.

Програма також може виступати як записуючий пристрій, який зберігає дані на вашому пристрої після завершення дзвінка. Більше того, преміум-версія програми Sync.Me дозволяє синхронізувати контакти з Google Диском.

Додаток блокує небажані спам-дзвінки та SMS. Ви також можете здійснити пошук за номером телефону.

Sync.Me (фото: MySmartPrice)

Spokeo

Spokeo - це веб-сайт зворотного пошуку, на якому ви можете знайти дані про людину, ввівши номер телефону, адресу електронної пошти або ім'я. Після виявлення він покаже вам контактну інформацію, історію розташування, особисту інформацію, облікові записи в соціальних мережах, судимості та дані про стан здоров'я.

Компанія створила спеціальну службу підтримки клієнтів і є інструментом для веб-сайту, на який ви можете покластися.

Spokeo (фото: MySmartPrice)