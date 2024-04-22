Топ-9 лучших приложений, которые помогут контролировать ваши деньги

Планирование бюджета - хорошее дело, независимо от цели. Держать все под контролем полезно, хотя бы через любопытство, обучение грамотному распределению средств или стремление к рациональной экономии.

Money Lover

Money Lover - это приложение для тех, кто стремится контролировать свои финансы. Оно помогает отслеживать расходы, устанавливать бюджет и всегда иметь представление о вашем финансовом состоянии. Кроме того, приложение позволяет записывать ваши долговые обязательства и регулярные платежи, а также напоминает о необходимости совершить платежи вовремя.

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Money Manager

Приложение предоставляет возможность отслеживать доходы, расходы и получать исчерпывающую статистику за любой период времени, который вас интересует. Среди ключевых функций следует отметить доступ к данным с компьютера, применение системы двойной записи, планирование бюджета по категориям и управление кредитными и дебетовыми картами.

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Bills Monitor

Каждый месяц мы сталкиваемся с рядом обязательных платежей, таких как арендная плата, коммунальные услуги, интернет, кабельное телевидение, обучение и многое другое. Задержка в оплате любого из этих счетов может вызвать проблемы или лишить нас необходимых услуг, поэтому важно не забывать о них.

С помощью приложения Bills Monitor вы будете уверены, что все платежи своевременно выполнены, и получите представление о том, сколько остается на другие расходы.

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Wallet

Это популярное приложение для управления расходами обеспечивает поддержку различных валют и помогает точно планировать бюджет. Банковские операции можно синхронизировать между несколькими устройствами, а также использовать несколько счетов.

Транзакции автоматически классифицируются по разным категориям - от расходов на продукты до покупок одежды. В приложении Wallet вы можете создавать списки покупок и формировать шаблоны платежей. Данные о доходах и расходах легко экспортируются в различные форматы для детального анализа.

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Buddy

Это iOS-приложение специализируется на совместном управлении бюджетом. С его помощью вы можете вести категории расходов и делиться ими с членами семьи. С Buddy удобно планировать и управлять общими расходами на определенный период, а также определять долю расходов на конкретные события, такие как поездки и развлечения.

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Monefy

Monefy помогает установить удобную систему учета всех ваших расходов. Это приложение предлагает интуитивно понятный интерфейс, который позволяет быстро добавлять новые записи.

Если у вас несколько устройств или вы хотите отслеживать расходы всей семьи, то Monefy имеет функцию синхронизации через облачное хранилище. В облачном сервисе также создаются резервные копии данных для защиты от потери смартфона или сбоев.

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Acasa

Это приложение разработано специально для людей, которые совместно арендуют квартиру или делятся расходами на дом с другими членами семьи. Acasa поможет вам определить, кто из вас больше вносит в общий бюджет за коммунальные услуги и сколько каждый потратил на покупку продуктов и другие общие нужды.

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Expense Manager

Expense Manager предоставляет возможность мониторить расходы и доходы, управлять счетами и настраивать платежи. Приложение предлагает визуализацию всех ваших финансовых транзакций через календарь и графики. Кроме того, в нем предусмотрен раздел с калькуляторами для валют, вкладов, кредитов и чаевых.

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Spendee

Spendee обладает привлекательным и интуитивно понятным дизайном. Оно автоматически отслеживает все ваше финансовые потоки и представляет их в виде красочной графики. Это приложение делает просмотр и анализ ваших финансов быстрым и легким, помогая вам лучше понять, как расходуются ваши средства.

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