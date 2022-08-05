Топ-8 советов, которые помогут вам выбрать спелый и сладкий арбуз

Когда лучше всего покупать арбуз

При благоприятной летней погоде арбузы можно покупать уже в середине августа. В целом сезон арбузов наступает в конце лета - начале осени.

В начале августа обычно продают ранние сорта арбузов и те, которые выращивали в теплицах. Они не очень сладкие и часто насыщены нитратами.

Большой или маленький арбуз?

От размера арбуза его вкус совершенно не зависит. Сладким будет и маленький - до 5 кг и большой - от 10 кг. Но практика показывает, что в большом арбузе будет больше жидкости и он будет сочным.

Какой цвет у спелого арбуза

Окраска арбуза должна быть насыщенной и контрастной. Полоски арбуза должны быть не размытыми, а четкими. Чем темнее полоски на арбузе - тем лучше, он тогда будет сочным и спелым.

Обратите внимание на хвостик арбуза

Хвостик - важный элемент, который позволит определить качество арбуза. Если хвостик обрезан - смело идите к другому продавцу, так как это говорит о попытке скрыть качество фрукта.

Очень сухой хвостик говорит о том, что арбуз давно сорван с бахчи и долго путешествовал. Но такой хвостик чаще всего говорит о том, что арбуз спелый.

Мокрый хвостик - плод еще не созрел. Цвет хвостика у несладкого арбуза - зеленый или темно-зеленый.

Постучите по арбузу

Корка арбуза должна быть твердая и спелый фрукт подцепить ногтем вы не сможете. Если корка коричневатая и влажная - арбуз точно не вкусный.

Положите арбуз на ладонь и шлепните по нему или постучите. Он должен резонировать на вторую руку. Сам звук должен быть звонкий. Если звук глухой или плоский - то арбуз уже перезрел.

Мальчик или девочка?

Оказывается, все арбузы делят на "мальчиков" и "девочек". В "девочках" меньше косточек и они более сладкие. У "мальчиков" более выпуклый низ, а кружочек маленький, а у "девочек" низ более плоский, а кружочек широкий.

Присмотритесь к пятну на арбузе

Все арбузы во время дозревания лежат на земле и на этом месте появляется пятно, которое отличается от остального окраса. Цвет пятна у спелого арбуза должен быть насыщенно-желтым или темно-оранжевым.

А вот светло-желтые или белые пятна обычно у арбузов, которые еще не дозрели. Они обычно не сладкие.

Жилки в мякоти арбуза

Они не должны быть желтые или белые. У спелого арбуза мякоть должна быть однородной. А жилки обычно говорят, что арбуз не лучшего качества.