Топ-8 порад, які допоможуть вам вибрати стиглий і солодкий кавун

Коли найкраще купувати кавун

При сприятливій літній погоді кавуни можна купувати вже в середині серпня. В цілому сезон кавунів настає в кінці літа-початку осені.

На початку серпня зазвичай продають ранні сорти кавунів і ті, які вирощували в теплицях. Вони не дуже солодкі та часто насичені нітратами.

Великий або маленький кавун?

Від розміру кавуна його смак абсолютно не залежить. Солодким буде і маленький - до 5 кг і великий - від 10 кг. Але практика показує, що у великому кавуні багато рідини й він буде соковитим.

Який колір у стиглого кавуна

Забарвлення кавуна повинна бути насиченою і контрастною. Смужки кавуна повинні бути не розмитими, а чіткими. Чим темніше смужки на кавуні - тим краще, він тоді буде стиглим та соковитим.

Зверніть увагу на хвостик кавуна

Хвостик - важливий елемент, який дозволить визначити якість кавуна. Якщо хвостик обрізаний - сміливо йдіть до іншого продавця, через те, що це говорить про спробу приховати якість фрукта.

Дуже сухий хвостик говорить про те, що кавун давно зірваний з баштану і довго подорожував. Але такий хвостик найчастіше говорить про те, що кавун стиглий.

Мокрий хвостик - плід ще не дозрів. Колір хвостика у несолодкого кавуна - зелений або темно-зелений.

Постукайте по кавуну

Кірка кавуна повинна бути тверда і стиглий фрукт підчепити нігтем ви не зможете. Якщо кірка коричнювата і волога - кавун точно не смачний.

Покладіть кавун на долоню і шльопніть по ньому або постукайте. Він повинен резонувати на другу руку. Сам звук повинен бути дзвінкий. Якщо звук глухий або плоский - то кавун вже перезрів.

Хлопчик чи дівчинка?

Виявляється, всі кавуни ділять на "хлопчиків" і "дівчаток". У "дівчаток" менше кісточок і вони солодші. У "хлопчиків" більш опуклий низ, а кружечок маленький, а у "дівчаток" низ більш плоский, а кружечок широкий.

Придивіться до плями на кавуні

Всі кавуни під час дозрівання лежать на землі й на цьому місці з'являється пляма, яке відрізняється від решти забарвлення. Колір плями у стиглого кавуна повинен бути насичено-жовтим або темно-помаранчевим.

А ось світло-жовті або білі плями зазвичай у кавунів, які ще не дозріли. Вони зазвичай не солодкі.

Жилки в м'якоті кавуна

Вони не повинні бути жовті або білі. У стиглого кавуна м'якоть повинна бути однорідною. А жилки звичайно кажуть, що кавун не кращої якості.