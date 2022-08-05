Топ-8 порад, які допоможуть вам вибрати стиглий і солодкий кавун

В Україні почався сезон кавунів і вже на всіх ринках і в магазинах ціни на цей фрукт почали опускатися. Вибрати стиглий і солодкий кавун - завдання не з простих. Дізнатися смак кавуна можна тільки після того, як розріжеш. А вибирати його потрібно в цілому вигляді.
Які 8 порад допоможуть вам вибрати стиглий і солодкий кавун - читайте в матеріалі нижче.
При сприятливій літній погоді кавуни можна купувати вже в середині серпня. В цілому сезон кавунів настає в кінці літа-початку осені.
На початку серпня зазвичай продають ранні сорти кавунів і ті, які вирощували в теплицях. Вони не дуже солодкі та часто насичені нітратами.
Від розміру кавуна його смак абсолютно не залежить. Солодким буде і маленький - до 5 кг і великий - від 10 кг. Але практика показує, що у великому кавуні багато рідини й він буде соковитим.
Забарвлення кавуна повинна бути насиченою і контрастною. Смужки кавуна повинні бути не розмитими, а чіткими. Чим темніше смужки на кавуні - тим краще, він тоді буде стиглим та соковитим.
Хвостик - важливий елемент, який дозволить визначити якість кавуна. Якщо хвостик обрізаний - сміливо йдіть до іншого продавця, через те, що це говорить про спробу приховати якість фрукта.
Дуже сухий хвостик говорить про те, що кавун давно зірваний з баштану і довго подорожував. Але такий хвостик найчастіше говорить про те, що кавун стиглий.
Мокрий хвостик - плід ще не дозрів. Колір хвостика у несолодкого кавуна - зелений або темно-зелений.
Кірка кавуна повинна бути тверда і стиглий фрукт підчепити нігтем ви не зможете. Якщо кірка коричнювата і волога - кавун точно не смачний.
Покладіть кавун на долоню і шльопніть по ньому або постукайте. Він повинен резонувати на другу руку. Сам звук повинен бути дзвінкий. Якщо звук глухий або плоский - то кавун вже перезрів.
Виявляється, всі кавуни ділять на "хлопчиків" і "дівчаток". У "дівчаток" менше кісточок і вони солодші. У "хлопчиків" більш опуклий низ, а кружечок маленький, а у "дівчаток" низ більш плоский, а кружечок широкий.
Всі кавуни під час дозрівання лежать на землі й на цьому місці з'являється пляма, яке відрізняється від решти забарвлення. Колір плями у стиглого кавуна повинен бути насичено-жовтим або темно-помаранчевим.
А ось світло-жовті або білі плями зазвичай у кавунів, які ще не дозріли. Вони зазвичай не солодкі.
Вони не повинні бути жовті або білі. У стиглого кавуна м'якоть повинна бути однорідною. А жилки звичайно кажуть, що кавун не кращої якості.
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