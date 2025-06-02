Топ-8 освіжаючих напоїв, які рятували українців у спеку ще 100 років тому

Квас

Квас - один із найдавніших напоїв, відомий ще з часів Київської Русі. Готували його з житнього хліба або борошна, додаючи солод. У селах готували також буряковий, яблучний та навіть медовий квас. Завдяки природному бродінню цей напій багатий пробіотиками, вітамінами групи B та чудово втамовує спрагу.

Узвар

Класичний напій з сушених фруктів (яблука, груші, сливи), який традиційно пили на Різдво, але влітку він смакує не гірше - охолоджений і з додаванням м’яти або лимона. Завдяки калію та пектину добре зволожує та поліпшує травлення.

Сироватка

Низькокалорійна і багата на електроліти. Молочна сироватка здавна вважалася "антиспекотним" напоєм у багатьох регіонах. Її пили як є, або з додаванням зелені, огірків чи часнику.

Березовий сік

Сезонний напій, який збирали навесні, але заготовляли на все літо. Містить мінерали, ферменти, а також корисний для нирок та імунітету.

Медовуха (у безалкогольному варіанті)

Це не та медовуха, про яку ви подумали. У спеку наші предки вживали легку ферментовану воду з медом і травами (іноді додавали лимон). Напій був не лише освіжаючим, а й знезаражувальним завдяки антисептичним властивостям меду.

Кисіль

Хоча сучасний кисіль - це переважно десерт (ще й не дуже популярний у містах), однак у давнину його готували рідким і пили холодним. Журавлиновий або вишневий кисіль чудово втамовує спрагу і знижує кислотність шлунку.

Калинник

Це дин із найменш відомих, але дуже колоритних українських напоїв, який готували в багатьох регіонах України з давніх часів. Основний інгредієнт - ягоди калини, які вважалися священними у слов’ян і символізували жіночу силу, кров, рід, безсмертя народу.

У спекотні літні дні калинник вживали охолодженим - як освіжаючий і водночас лікувальний напій. Його часто подавали дітям замість компоту або води, адже калина має багато мікроелементів, вітамінів і м’яко стимулює імунітет.

Ягоданка

Це ароматний традиційний український напій, що готувався з різноманітних лісових і садових ягід (полуниця, малина, чорниця, ожина, вишня, порічки, шовковиця). У селах його часто називали просто “холодним узваром із ягід".