Лікар розказала правду про безалкогольне пиво, про яку ще ніхто не знає

Безалкогольне пиво - для багатьох це приваблива альтернатива традиційним алкогольним напоям. Проте, як виявилося, цей напій має свої неочевидні "підводні камені".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на лікаря з Іспанії Елену в TikTok.

Приховані градуси у пиві

Перший і, можливо, найважливіший факт, про який мало хто знає, - безалкогольне пиво насправді не є повністю безалкогольним. Згідно з нормами, встановленими в Україні та багатьох інших країнах, напій вважається безалкогольним, якщо вміст етилового спирту в ньому не перевищує 0,5% об'єму. Ця цифра може здатися незначною, але вона не дорівнює нулю.

"Люди часто думають, що це нуль алкоголю, але це не так. Ці 0,5% можуть накопичуватися, особливо якщо ви п'єте його у великих кількостях," - зазначає лікарка.

Для порівняння, стільки ж алкоголю може міститися в квасі або деяких ферментованих молочних продуктах. Проте, при частому та надмірному вживанні, ці мізерні відсотки можуть стати значними, особливо для вагітних, дітей або людей, які повністю відмовилися від алкоголю. Це важливо пам'ятати, якщо ви, наприклад, керуєте автомобілем, адже накопичення навіть мікродоз алкоголю може бути критичним.

Цукор і калорії

Багато хто обирає безалкогольне пиво, вважаючи його "легким" і низькокалорійним. Але це ще один міф. Для компенсації втрати смаку та аромату, що виникає при видаленні алкоголю, виробники часто додають до напою значну кількість цукру або інших вуглеводів.

"Різні бренди безалкогольного пива можуть містити від 3 до 8 грамів цукру на 100 мл, а це означає, що у стандартній півлітровій пляшці може бути до 40 грамів цукру, що еквівалентно 8 чайним ложкам! Це більше, ніж у деяких солодких газованих напоях," – пояснює фахівець.

Такий високий вміст цукру означає:

Значну калорійність

Незважаючи на відсутність алкоголю, безалкогольне пиво може бути досить калорійним, що не сприяє контролю ваги і може звести нанівець усі дієтичні зусилля.

Стрибки цукру в крові

Швидкі вуглеводи викликають різкі стрибки рівня глюкози в крові, що особливо небезпечно для людей з цукровим діабетом або інсулінорезистентністю.

Навантаження на підшлункову залозу

Регулярне споживання цукру у великих кількостях створює додаткове навантаження на підшлункову залозу.

Хміль і фітоестрогени

Ще один аспект, про який рідко говорять, - це вплив хмелю. Хміль, основний інгредієнт пива, як алкогольного, так і безалкогольного, містить фітоестрогени (рослинні сполуки, що імітують дію жіночих гормонів естрогенів).

"Для чоловіків надмірне споживання фітоестрогенів може бути небажаним. Хоча дослідження ще тривають, є припущення, що високі дози можуть впливати на гормональний баланс, потенційно сприяючи деяким змінам," - застерігає лікар.

Для жінок, особливо тих, хто має гормональні проблеми або підвищену чутливість до естрогену, це також може бути фактором, що потребує уваги.