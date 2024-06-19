Альтернатива пушистикам: топ-8 экзотических любимцев, которые могут напугать гостей

Существует много экзотических домашних животных, которые могут прекрасно себя чувствовать в домах с ограниченной площадью. Обычно это небольшие и тихие питомцы, которым не требуется много места.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 8 необычных животных, которые могут стать оригинальным домашним питомцем.

Раки-отшельники

Хотя ракам-отшельникам не нужно много места, нельзя держать такого питомца в крошечной пластиковой коробочке. Им нужно больше места.

В аквариуме емкостью до 40 литров с комфортом могут разместиться пара средних или несколько маленьких раков-отшельников. Следует поддерживать температуру от 22 до 27 градусов по Цельсию.

Наблюдение за этими животными может быть весьма увлекательным. А поскольку они общительны, лучше держать хотя бы пару раков, чтобы они могли составить компанию друг другу.

Рак-отшельник с актиниями на поверхности раковины (фото: Википедия)

Пауки

Это могут быть как тарантулы, так и птицееды. Паукам требуется внимательный владелец, но эти животные не так ядовиты, как думает большинство людей.

Укусы большинства видов, содержащихся в качестве домашних животных, похожи на укусы пчел, хотя у некоторых людей они могут вызвать аллергическую реакцию.

Тарантулам и птицеедам не нужно много места. Для роющих или наземных пауков длина клетки обычно должна быть примерно в три раза больше размаха ног паука и вдвое больше ширины.

Как выглядит паук-птицеед (фото: Википедия)

Императорские Скорпионы

Императорские скорпионы прекрасно живут в аквариуме объемом до 400 литров, и за ними определенно интересно наблюдать. Их можно размещать поодиночке или группами, но для группы требуется аквариум объемом 750-1200 литров.

Большая территория может стать негативным фактором, поскольку скорпионам будет сложнее поймать добычу. Как и пауки, скорпионы тихие, чистоплотные, и за ними довольно легко ухаживать. Хотя укусы достаточно болезненны, но они практически не ядовиты.

Скорпион в роли домашнего питомца (фото: Википедия)

Шипящие тараканы

Если вы живете в съемной квартире, ваш домовладелец, возможно, не очень заинтересован в том, чтобы вы держали таракана в качестве домашнего питомца.

В резервуаре емкостью 350-600 литров (с надежной сетчатой ​​крышкой) могут разместиться несколько шипящих тараканов. Они достаточно живучие и требуют минимального ухода.

Тараканов кормят гранулированной пищей, а также свежими фруктами и овощами. Важно следить за тем, чтобы вода находилась в неглубокой посуде, чтобы тараканы не утонули.

Как выглядит мадагаскарский шипящий таракан (фото: Википедия)

Домик с мадагаскарскими тараканами (фото: Википедия)

Лягушки и жабы

Есть несколько видов лягушек и жаб, которые подходят для небольших помещений:

Шпорцевые лягушки (Карликовые когтистые лягушки) очень маленькие и полностью водные, и им подойдет объем в 40 литров.

(Карликовые когтистые лягушки) очень маленькие и полностью водные, и им подойдет объем в 40 литров. Квакши (древесные лягушки) прекрасно себя чувствуют в аквариуме наземного типа емкостью около 400 литров, хотя предпочтительнее высокий аквариум.

(древесные лягушки) прекрасно себя чувствуют в аквариуме наземного типа емкостью около 400 литров, хотя предпочтительнее высокий аквариум. Рогатые лягушки, несмотря на свои большие размеры, ведут довольно малоподвижный образ жизни и могут жить в аквариуме емкостью до 400 литров.

Квакша в домашних условиях (фото: Википедия)

Рогатая лягушка для домашнего террариума (фото: Википедия)

Гигантские многоножки

Гигантская африканская многоножка определенно не является традиционным домашним животным, но они весьма очаровательны по мнению некоторых людей.

Аквариум объемом 350-600 литров обычно может обеспечить достаточно места для пары многоножек. Наличие площади на полу важнее высоты, также рекомендуется использовать надежную крышку.

У многоножек есть выделения, которые могут быть вредны для кожи и глаз человека, поэтому брать их в руки не рекомендуется.

Необычный питомец, гигантская многоножка (фото: Википедия)

Ящерицы

Пятнистый леопардовый эублефар (геккон) - один из лучших вариантов домашних рептилий, особенно для новичков.

Им не нужно много места (достаточно аквариума объемом 550-750 литров), поэтому они являются хорошим вариантом, если у вас нет места для сложной установки вивария.

Леопардовые эублефары, как правило, являются наиболее распространенными домашними ящерицами.

Как выглядит леопардовый эублефар (фото: Википедия)

Змеи

Маисовый полоз (кукурузная змея) хороший выбор для новичков. Такой питомец не нуждается в огромном террариуме, для содержания одной змеи хватит длинного, неглубокого аквариума емкостью около 700-800 литров.

Просто убедитесь, что у вас есть надежная крышка, которую можно зажать, поскольку змеи, как известно, толкают крышку носом в поисках отверстий. Обычно это милые и спокойные любимцы, которые при правильном уходе могут жить до 20 лет.

Маисовый полоз как домашний питомец (фото: Википедия)