Топ-7 високоякісних смартфонів за ціною до 8 тисяч гривень

У пошуках ідеального смартфона не обов'язково переплачувати. Сьогоднішній ринок пропонує безліч високоякісних пристроїв, які поєднують у собі передові технології та доступні ціни.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: CNET, Gizchina.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про високоякісні смартфони, які коштують до 8 тисяч гривень.

Samsung Galaxy A14

Цей смартфон пропонує широкі можливості для виконання різноманітних завдань. Завдяки потужному процесору та швидкої оперативної пам'яті телефон відмінно працює з багатьма програмами одночасно, а також забезпечує швидкий запуск ігор та додатків.

6,6-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD+ відображає фото та відео з роздільною здатністю 2408×1080 пікселів. Процесор Exynos 850 та 4 Гб оперативної пам'яті забезпечують швидку та надійну роботу у додатках.

Основна камера 50 Мп + 5 Мп + 2 Мп та селфі-камера 13 Мп знімають у високій роздільній здатності. Завдяки акумулятору ємністю 5 000 мА/год, користувачі можуть дивитися відео до 20 годин без підзарядки.

Операційна система Android 13 забезпечує роботу Samsung Galaxy A14, інтегрується з усіма необхідними сервісами Google, такими як Gmail, YouTube та Google Maps, а також підтримує різні додатки з магазину Google Play.

Samsung Galaxy A14

Motorola G Play 2023

Смартфон Moto G Play 2023 працює на базі восьмиядерного процесора SoC Mediatek Helio G37. У ньому встановлено 3 ГБ ОЗУ та 32 ГБ флеш-пам'яті. Для розширення постійної пам'яті є слот microSD.

Moto G Play 2023 має великий 6,5"-екран з частотою оновлення картинки 90 Гц. На девайс встановлена акумуляторна батарея ємністю 5 000 мА/год, що забезпечує смартфону при повному заряді автономну роботу протягом 2-х діб. У комплекті у нього є також зарядний пристрій.

Девайс має тильну потрійну основну камеру та роз'єм для дротових навушників.

Motorola G Play 2023

Samsung Galaxy A03s

Смартфон Samsung A03s з HD+ діагоналлю 6.5 дюйма з V-подібним вирізом відтворює чітке насичене зображення та дозволяє повністю зануритися у перегляд улюбленого контенту.

Samsung A03s отримав потрійний блок камер із відмінними характеристиками. Основний модуль 13 Мп дозволяє отримати чудові фото навіть при недостатньому освітленні. Макрокамера 2 Мп робить чіткі та деталізовані знімки крупним планом.

Батарея ємністю 5 000 мА/год дозволить протягом дня жити у звичному ритмі і не думати про підзарядку.

Сучасний 8-ядерний процесор і до 4 Гб оперативної пам'яті дозволяють смартфону чудово справлятися з ресурсомісткими завданнями. Зберігайте не тільки необхідну, але й будь-яку важливу для вас інформацію завдяки вбудованій пам'яті до 64 Гб з розширенням до 1 Тб.

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A15 4/128

6,5-дюймовий Super AMOLED-дисплей Galaxy A15 відрізняється неперевершеною чіткістю навіть під прямим сонячним промінням завдяки технології Vision Booster, плавній прокрутці з покращеною частотою оновлення 90 Гц, підвищеною яскравістю до 800 нит і відчуттям комфорту протягом усього дня.

Galaxy A15 оснащений 50-мегапіксельною основною камерою для створення шедеврів, 5-мегапіксельною ультраширококутною та 2-мегапіксельною макрокамерою, а також 13-мегапіксельною передньою камерою для створення селфі.

Восьмиядерний процесор гарантує потужну продуктивність, а обсяг пам'яті та можливості зберігання даних дозволять завжди мати під рукою всі необхідні файли.

Залишайтеся напоготові завдяки ємному акумулятору на 5 000 мА/год, який заряджається за допомогою Super Fast Charging.

Завдяки оновленню операційної системи до 4 поколінь та 5-річному обслуговуванню системи безпеки ваш Galaxy A15 буде довше залишатися актуальним.

Samsung Galaxy A15 4/128

TCL 40 XL

Цей недорогий телефон оснащений привабливою 6,75-дюймовою яскравою РК-панеллю, яка затьмарює конкурентів у тому ж ціновому діапазоні. Смартфон пропонує 4 ГБ ОЗУ та 128 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення до вражаючих 512 ГБ.

Живлення TCL 40 XL здійснюється від потужного акумулятора ємністю 5 000 мА/г, який швидко заряджається за потужності 18 Вт, забезпечуючи швидку підзарядку.

Потрійна камера з основним об'єктивом на 50 МП забезпечує задовільну якість фотозйомки. TCL 40 XL працює під керуванням Android 13 та використовує чіпсет MediaTek Helio G37, що забезпечує безперебійну роботу всієї системи.

TCL 40 XL

Blackview BV5200 Pro

Дизайн BV5200 Pro безпомилково відбиває його міцний характер, підкріплений вражаючими показниками довговічності. Він не тільки має ступінь захисту від пилу та води IP68 та IP69K. Але він також має сертифікат MIL-STD-810G, що вказує на його здатність витримувати падіння з висоти до п'яти футів.

Завдяки потужному акумулятору ємністю 5180 мА/год і зарядці USB-C він забезпечує тривале використання. Чіпсет MediaTek Helio G35 у поєднанні з 4 ГБ ОЗУ (і додатковими 3 ГБ віртуальної пам'яті, всього 7 ГБ) і 64 ГБ пам'яті, що розширюється (до 1 ТБ) забезпечують високу і універсальну продуктивність.

Blackview BV5200 Pro

Nokia G100

Nokia G100 оснащений тим же 6,52-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ 720×1600 пікселів. Він також оснащений процесором Snapdragon 662, 3 ГБ/4 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ/128 ГБ пам'яті, що розширюється (до 512 ГБ). На жаль, швидкої зарядки немає, але вам не доведеться занадто з нею возитися завдяки великій батареї ємністю 5 000 мА/год.

Nokia G100