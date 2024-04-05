Топ-7 высококачественных смартфонов по цене до 8 тысяч гривен

В поисках идеального смартфона не обязательно переплачивать. Сегодняшний рынок предлагает множество высококачественных устройств, которые сочетают в себе передовые технологии и доступные цены.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о высококачественных смартфонах, которые стоят до 8 тысяч гривен.

Samsung Galaxy A14

Этот смартфон предлагает широкие возможности для выполнения различных задач. Благодаря мощному процессору и быстрой оперативной памяти телефон отлично работает со многими приложениями одновременно, а также обеспечивает быстрый запуск игр и приложений.

6,6-дюймовый экран с разрешением Full HD+ отображает фото и видео с разрешением 2408×1080 пикселей. Процессор Exynos 850 и 4 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю и надежную работу в приложениях.

Основная камера 50 Мп + 5 Мп + 2 Мп и селфи-камера 13 Мп снимают в высоком разрешении. Благодаря аккумулятору емкостью 5 000 мА/ч пользователи могут смотреть видео до 20 часов без подзарядки.

Операционная система Android 13 обеспечивает работу Samsung Galaxy A14, интегрируется со всеми необходимыми сервисами Google, такими как Gmail, YouTube и Google Maps, а также поддерживает различные приложения из магазина Google Play.

Samsung Galaxy A14

Motorola G Play 2023

Смартфон Moto G Play 2023 работает на базе восьмиядерного процессора SoC Mediatek Helio G37. В нем установлено 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти. Для расширения его постоянной памяти имеется слот microSD.

Moto G Play 2023 имеет большой 6,5"-экран с частотой обновления картинки 90 Гц. На девайс установлена аккумуляторная батарея емкостью 5 000 мА/ч, что обеспечивает смартфону при полном её заряде автономную работу в течение 2-х суток. В комплекте у него имеется также и зарядное устройство.

Девайс имеет тыльную тройную основную камеру и разъем для проводных наушников.

Motorola G Play 2023

Samsung Galaxy A03s

Смартфон Samsung A03s с HD+ диагональю 6.5 дюйма с V-образным вырезом воспроизводит четкое насыщенное изображение и позволяет полностью погрузиться в просмотр любимого контента.

Samsung A03s получил тройной блок камер с отличными характеристиками. Основной модуль 13 Мп позволяет получить отличные фото даже при недостаточном освещении. Макрокамера 2 Мп делает четкие и детализированные снимки крупным планом.

Батарея емкостью 5 000 мА/ч позволит в течение дня жить в привычном ритме и не думать о подзарядке.

Современный 8-ядерный процессор и до 4 Гб оперативной памяти позволяют смартфону отлично справляться с ресурсоемкими задачами. Сохраняйте не только необходимую, но и любую важную для вас информацию благодаря встроенной памяти до 64 Гб с возможностью расширения до 1 Тб.

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A15 4/128

6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей Galaxy A15 отличается непревзойденной четкостью даже под прямыми солнечными лучами благодаря технологии Vision Booster, плавной прокрутке с улучшенной частотой обновления 90 Гц, повышенной яркостью до 800 нит и ощущением комфорта в течение всего дня.

Galaxy A15 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой для создания шедевров, 5-мегапиксельной ультраширокоугольной и 2-мегапиксельной макрокамерой, а также 13-мегапиксельной передней камерой для создания селфи.

Восьмиядерный процессор гарантирует мощную производительность, а объем памяти и возможности хранения данных позволят всегда иметь под рукой все необходимые файлы.

Оставайтесь всегда наготове благодаря емкому аккумулятору на 5 000 мА/ч, который заряжается с помощью Super Fast Charging.

Благодаря обновлению операционной системы до 4 поколений и 5-летнему обслуживанию системы безопасности ваш Galaxy A15 будет дольше оставаться актуальным.

Samsung Galaxy A15 4/128

TCL 40 XL

Этот недорогой телефон оснащен привлекательной 6,75-дюймовой яркой ЖК-панелью, которая затмевает конкурентов в том же ценовом диапазоне. Смартфон предлагает 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до впечатляющих 512 ГБ.

Питание TCL 40 XL осуществляется от мощного аккумулятора емкостью 5 000 мАч, который быстро заряжается при мощности 18 Вт, обеспечивая быструю подзарядку.

Тройная камера с основным объективом на 50 МП обеспечивает удовлетворительное качество фотосъемки. TCL 40 XL работает под управлением Android 13 и использует чипсет MediaTek Helio G37, обеспечивающий бесперебойную работу всей системы.

TCL 40 XL

Blackview BV5200 Pro

Дизайн BV5200 Pro безошибочно отражает его прочный характер, подкрепленный впечатляющими показателями долговечности. Он не только имеет степень защиты от пыли и воды IP68 и IP69K. Но он также имеет сертификат MIL-STD-810G, что указывает на его способность выдерживать падения с высоты до пяти футов.

Благодаря мощному аккумулятору емкостью 5 180 мА/ч и зарядке USB-C он обеспечивает длительное использование. Чипсет MediaTek Helio G35 в сочетании с 4 ГБ ОЗУ (и дополнительными 3 ГБ виртуальной памяти, всего 7 ГБ) и 64 ГБ расширяемой памяти (до 1 ТБ) обеспечивают высокую и универсальную производительность.

Blackview BV5200 Pro

Nokia G100

Nokia G100 оснащен тем же 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ 720x1600 пикселей. Он также оснащен процессором Snapdragon 662, 3 ГБ/4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ/128 ГБ расширяемой памяти (до 512 ГБ). К сожалению, быстрой зарядки нет, но вам не придется слишком с ней возиться благодаря большой батарее емкостью 5 000 мА/ч.

Nokia G100