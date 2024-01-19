Топ-7 хороших та якісних смартфонів за ціною до 15 тисяч гривень

Якщо вам потрібен надійний та функціональний мобільний телефон в Україні з обмеженим бюджетом, то смартфони, вартістю до 15 000 грн, є оптимальним рішенням, забезпечуючи відмінне співвідношення ціни та функціональності. У нашому рейтингу ми представляємо пристрої, які обіцяють перевершити ваші очікування.

РБК-Україна (проект Styler) промоніторило характеристики гаджетів і пропозиції від популярних українських інтернет-магазинів й склало рейтинг 7 найкращих смартфонів за ціною до 15 тисяч гривень.

TECNO CAMON 20 Premier

Основна камера 64 Мп зі світлочутливим модулем RGBW

Ця технологія замінила субпіксель G (зелений) на субпіксель W (білий) у традиційному компонуванні пікселів RGGB. Додайте знімку більше фактури та розкриєте деталі композиції.

Портретне відео з ефектом

Додайте своєму ролику елегантну деталь за допомогою функції “Портретне відео з ефектом боке”. Фон відео стане розмитим, а об'єкт, на якому фокусується увага, стане більш чітким та окресленим.

Професійна фронтальна камера 32 Мп

Створюйте яскраві селфі навіть у темний час доби завдяки алгоритму нічної зйомки.

Ємний акумулятор на 5 000 мА/год

Забудьте про розряджену батарею. Акумулятор 5 000 мА/год продовжить час активного використання пристрою.

TECNO CAMON 20 Premier

Honor 70 Lite 4/128GB

HONOR 70 Lite позиціонують як ідеальну модель, яка хороша у всьому. Усередині швидкий та "прохолодний" чіпсет Snapdragon 480+ 5G. Місткість акумулятора становить 5 000 мА/год.

Гаджет оснащений 6,5-дюймовим TFT LCD-екраном із роздільною здатністю HD+, частотою оновлення 90 Гц.

Працює смартфон на операційній системі Android 12 із фірмовим інтерфейсом Magic UI 6.1.

Камера з ширококутним об'єктивом дозволить робити неймовірні знімки природи та архітектури, забезпечуючи максимальний кут огляду. Фронтальна камера 8 Мп гарантує чіткі, контрастні та яскраві селфі при будь-якому освітленні, а широкий кут огляду 90 градусів дає можливість робити знімки, що запам'ятовуються.

Honor 70 Lite 4/128GB

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A54 - це втілення лаконічного елегантного стилю та професійних можливостей зйомки. Потрійна основна камера 50 Мп із системою стабілізації VDIS та автофокусом знімає чудові фото та відео. 6.4-дюймовий Infinity-O FHD+ дисплей забезпечує чітке зображення навіть сонячним днем на вулиці. А ємна батарея на 5000 мА/год надасть до 2 днів автономної роботи.

Яскравий фірмовий стиль

Тонкий дизайн і лаконічна форма Samsung Galaxy A54 забезпечують високий рівень користувальницького комфорту. Безшовний елегантний корпус у преміальному оформленні з лаконічним модулем камер представлений у чотирьох преміальних кольорах на будь-який смак: Лайм, Бузок, Графіт, Білий.

Ідеальні фото за будь-яких обставин

Три AI-камери основного модуля впораються з будь-яким завданням, будь то портретна зйомка, панорамне фото чи нічна фотосесія. Використовуйте необмежені можливості основної камери 50 Мп, надширококутної 12 Мп камери або камери для макрозйомки 5 Мп. Селфі-камера 32 Мп підкреслить і відобразить вашу природну красу на кожному селфі.

Яскраві відео навіть уночі

Система стабілізації VDIS та OIS з широким кутом, доповнені автофокусом та автокадруванням, створюють чіткі та яскраві відео навіть при поганому зовнішньому освітленні. Камера сприймає більше світла і згладжує тремтіння руки, щоб кожен ваш ролик радував чіткими контурами та яскравими фарбами.

Samsung Galaxy A54

POCO X5 Pro

6-нм процесор Qualcomm Snapdragon 778G з частотою до 2.4 ГГц забезпечує неперевершену продуктивність, високу швидкість обробки графіки та унікальну швидкодію системи.

POCO X5 Pro поставляється з оперативною пам'яттю 6/8 Гб для стабільної та плавної роботи системи. Унікальна технологія RAM Expansion забезпечує збільшення оперативної пам'яті до 11/13 Гб за рахунок вбудованої пам'яті, якщо POCO потребує додаткового ресурсу.

Система камер з основним модулем 108 Мп отримує чудові фотографії за будь-яких умов зйомки. Ультраширококутна камера 8 Мп захоплює у кадр більше видів та вражень. Макрокамера 2 Мп допоможе сфокусуватися на деталях.

Оцініть найвищу чіткість, глибину та плавність зображення на 6.67-дюймовому FHD+ AMOLED дисплеї з частотою 120 Гц. Завдяки збільшеній контрастності та яскравості до 900 нит ви зможете користуватися смартфоном навіть за яскравого денного освітлення. А частота дискретизації 240 Гц відкриває новий досвід управління в іграх та додатках.

POCO X5 Pro

Infinix ZERO 30 4G

Потужний процесор Helio G99 разом з 8 Гб + 8 Гб оперативної пам'яті забезпечують безперебійну роботу всіх програм та ігор. 256 ГБ вбудованої пам'яті дозволяють зберегти всі ваші відео, фотографії та файли.

Батарея на 5 000 мА/год дозволить довго займатися улюбленими справами, а зарядка SuperCharge потужністю 45 Вт зарядить смартфон.

Infinix ZERO 30 4G

Google Pixel 6a

Це доступний, надшвидкий та безпечний телефон Google. Середньобюджетний смартфон 2022 року на андроїді, дизайн якого практично повністю повторює більш ранні та вдалі моделі 6 та 6 Pro, забезпечує швидке та гладке завантаження додатків, відео, фотографій та іншого. Модель має флагманський чіп Google Tensor, 5G, унікальні технології для зйомки та оновлений блок камер.

Модель Pixel 6a має якісний екран на 6,1 дюйма, що трохи менше, якщо порівнювати із серією 5. Роздільна здатність 1080 х 2400 із співвідношенням сторін 20*9 і 429 пікселів на дюйм.

Продуктивність

З процесором Tensor від Google весь функціонал працює без будь-яких збоїв. За свій цінник процесор забезпечує відмінну продуктивність, а разом з 6 Гб оперативної пам'яті роблять пристрій максимально стабільним.

Автономність

Батарея має потужність 4 410 мА/год, що забезпечує цілий день роботи в змішаному режимі без використання режиму енергозбереження.

Камери

У двох 12-мегапіксельних камер на задній панелі є все - чіткі фотографії, розмите фон, приголомшливий нічний режим і багато іншого.

Google Pixel 6a

OnePlus Nord 2T 5G 8/128GB

Смартфон OnePlus Nord 2T отримав новий процесор MediaTek Dimensity 1300. Апарат містить 6,43-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 90 Гц.

На задній панелі розташована потрійна камера. Вона включає головний 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX 766, 8-мегапіксельний надширококутний модуль та 2-мегапіксельний монохромний сенсор. Фронтальна камера - 32-мегапіксельна.

Користувачам доступна батарея ємністю 4 500 мА/год та підтримка швидкої зарядки SuperVOOC потужністю 80 Вт. Апарат працює під керуванням OxygenOS 12.1 на базі Android 12.

OnePlus Nord 2T 5G 8/128GB