Топ-7 шкідливих продуктів, які їдять і п'ють українці

Споживання шкідливих продуктів призводить до проблем зі здоров'ям, поганого самопочуття, нездорового вигляду і передчасного старіння шкіри.

Про топ-7 ворогів нашої краси з продуктового магазину розповіла кометолог Олена Шалева в Instagram .

Кава

Без ароматного напою часто неможливо розплющити очі і протриматись до вечора. Але варто знати, що кофеїн знижує виробіток власного колагену, провокує появу висипань і знижує рівень всмоктування вітамінів і мікроелементів, які необхідні шкірі.

Алкоголь

Кожного разу, коли ви вирішуєте випити келих-другий, щоб розслабитися, пам'ятайте, що алкоголь сильно зневоднює організм. Крім того він провокує появу висипань і акне. Через свій негативний вплив на капіляри, особливо не рекомендується людям, схильним до розацеа і куперозу.

Цукор

Цукор прискорює роботу сальних залоз, що загрожує появою висипань. А ще він сприяє старінню шкіри, тьмяності, появі зморшок і утворенню ненависної "апельсинової кірки"

Газовані напої

Шкідливі як мінімум тому, що містять цукор. Але не тільки. В додаток газовані напої містять в собі фосфати - речовини, відомі тим, що пошкоджують колаген і ведуть до тьмяності шкіри, появи зморшок і втрати тонусу.

Сіль

Солона їжа призводить до затримки рідини, в результаті чого утворюються набряки, мішки під очима і вигляд "надутості". Шкіра втрачає здоровий колір, а під очима з’являються темні кола.

Молочні продукти

Можливо багатьох це може здивувати, але від молочних продуктів часто бувають висипання на шкірі. Тим більше, якщо молочна продукція з магазину.