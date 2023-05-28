Топ-7 вредных продуктов, которые едят и пьют украинцы
Потребление вредных продуктов приводит к проблемам со здоровьем, плохому самочувствию, нездоровому виду и преждевременному старению кожи.
Про топ-7 врагов нашей красоты из продуктового магазина рассказала кометолог Елена Шалева в Instagram.
Кофе
Без ароматного напитка часто невозможно открыть глаза и продержаться до вечера. Но следует знать, что кофеин снижает выработку собственного коллагена, провоцирует появление высыпаний и снижает уровень всасывания витаминов и микроэлементов, которые необходимы коже.
Алкоголь
Каждый раз, когда вы решаете выпить бокал-другой, чтобы расслабиться, помните, что алкоголь сильно обезвоживает организм. Кроме того, он провоцирует появление высыпаний и акне. Из-за своего негативного влияния на капилляры, особенно не рекомендуется людям, склонным к розацеа и куперозу.
Сахар
Сахар ускоряет работу сальных желез, что чревато появлением высыпаний. А еще он способствует старению кожи, тусклости, появлению морщин и образованию ненавистной "апельсиновой корки".
Газированные напитки
Вредны как минимум потому, что содержат сахар. Но не только. Вдобавок газированные напитки включают в себя фосфаты - вещества, известные тем, что повреждают коллаген и ведут к тусклости кожи, появлению морщин и потере тонуса.
Соль
Соленая пища приводит к задержке жидкости, в результате чего образуются отеки, мешки под глазами и вид "надутости". Кожа теряет здоровый цвет, а под глазами появляются темные круги.
Молочные продукты
Возможно, многих это может удивить, но от молочных продуктов часто бывают высыпания на коже. Тем более если молочная продукция из магазина.
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