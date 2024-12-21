Від козака до кота. 9 дуже яскравих і глибоких образів Олександра Усика

Бордовий костюм

На заключну пресконференцію і битву поглядів із Тайсоном Ф'юрі Усик прийшов у стильному бордовому костюмі із золотистою вишивкою. Цей відтінок - не лише тренд 2024 року, а й має глибокий сенс.

Ескіз костюма (фото: instagram.com/damirli_official)

Як зазначила засновниця бренду Damirli, дизайнерка цього образу Ельвіра Гасанова (Дамірова), "у контексті Усика цей відтінок підкреслює його впевненість у собі, рішучість і готовність до перемоги, але водночас демонструє його стриманість і глибину особистості".

Український боксер (фото: instagram.com/damirli_official)

Також на костюмі є вишивка золотими нитками із зображенням двох котів. Золотий колір додає асоціацію з перемогою, тріумфом і цінністю. Жовто-блакитні очі - відсилання до символіки України.

Олександр Усик (фото: instagram.com/damirli_official)

Фіолетовий костюм із білою накидкою

На офіційному прибутті перед боєм-реваншем з Ф'юрі українець з'явився в символічному образі - фіолетовому костюмі з подовженим двобортним піджаком і штанами такого ж відтінку. Акцентною деталлю стала біла хутряна накидка з імітацією голови дикого кота та очима синього і жовтого відтінків, які є натяком на українську символіку.

Усик у фіолетовому костюмі (Скриншот з instagram.com/gasanova_elvira)

Зазначимо також, що фіолетовий - це улюблений колір батька Олександра Усика, якого також звали Олександром. Чоловік помер у 2012 році, проте український боксер часто згадує його у своїх інтерв'ю та зверненнях.

Символічний костюм боксера (Скриншот з instagram.com/gasanova_elvira)

Хітмен

У жовтні 2024 року Усик з'явився на зустрічі зі своїм опонентом Тайсоном Ф'юрі в образі Хітмена, або ж Агента 47 - персонажа знаменитої франшизи, найманого вбивці, створеного за допомогою генної інженерії, який у фільмі вбиває главу Кремля.

Цей образ складався з класичного чорного костюма, білої сорочки і червоної краватки. Доповнили образ чорні рукавички та портфель, у якому були постери з фото бою Усика з Ф'юрі. Також для цього образу спортсмен поголив голову налисо.

Усик в образі Хітмена (фото: instagram.com/usykaa)

Гетьман

Олександр Усик також неодноразово приміряв на себе образи українського козацтва та Запорізької Січі. 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді, коли виходив у ринг на перший бій проти Тайсона Ф'юрі, він з'явився в кунтуші яскраво-зеленого відтінку з жовтими вставками і характерними розрізами на рукавах, а також у хутряній гетьманській шапці з пір'ям спереду.

Олександр Усик в образі гетьмана (фото: instagram.com/usykaa)

Білий костюм із контрастною вишивкою

На одній з конференцій Усик з'явився в білосніжному костюмі з контрастною чорною вишивкою, який одночасно підкреслював його коріння і демонстрував, що бокс - це спорт для справжніх джентльменів. Зазначимо, що вишивка на костюмі має кримськотатарські мотиви, оскільки Усик родом із Криму.

Український боксер у білому костюмі з кримськотатарською вишивкою (фото: Getty Images)

Джокер

Перед першим титульним боєм із британцем Ентоні Джошуа український спортсмен постав в образі Джокера - лиходія з однойменного психологічного трилера режисера Тодда Філліпса. Усик одягнув чорну сорочку, жовту жилетку і яскраво-помаранчевий костюм. Завершувала образ краватка з контрастним принтом, а також чорна маска.

Усик в образі Джокера (фото: Getty Images)

Образ Джокера з маскою (фото: instagram.com/usykaa)

Образ із картатим костюмом

Ще один феєричний лук Олександра Усика - у картатому костюмі та кросівках різного кольору. Так він з'явився на вечорі боксу, а надихався український спортсмен комедійним бойовиком британського кінорежисера й ексчоловіка Мадонни Гая Річі "Джентльмени". У ньому розповідається про американського наркобарона в Англії, який хоче продати свій бізнес, запускаючи ланцюжок шантажу і схем, щоб підірвати його.

Усик у картатому костюмі (фото: fbu.org.ua.jpg)

Козак

У серпні 2022 року на пресконференцію перед боєм з Ентоні Джошуа український боксер вийшов в образі козака. Він одягнув шаровари, білу вишиванку з червоною вишивкою, коричневий шкіряний пояс і чоботи. Завершував образ Усика оселедець - традиційна зачіска козаків. Крім того, спортсмен заспівав "Ой, у лузі червона калина...".

Усик в образі козака (фото: Getty Images)

Ще один образ козака - цього разу з червоними шароварами та вишиванкою.

Український боксер у шароварах і вишиванці (фото: instagram.com/usykaa)

Образи з вишиванками

Часто український спортсмен з'являється на заходах і в повсякденному житті у вишиванках. У його колекції є як традиційні вишиті сорочки, так і оригінальні. Наприклад, чорна сорочка-вишиванка з вишитою калиною.

Усик у чорній вишиванці (фото: Getty Images)

Український боксер зі своєю дружиною Катериною у вишиванках (фото: instagram.com/usykaa)

Що відомо про бій Усик - Ф'юрі

Нагадаємо, що бій українського боксера з Тайсоном Ф'юрі відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня на Kingdom Arena.

На кону бою стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA (Всесвітня боксерська асоціація), WBO (Всесвітня боксерська організація) і WBC (Всесвітня боксерська рада).

Церемонія зважування перед боєм показала, що актуальна вага Усика сьогодні 102,5 кг, а Ф'юрі 127,4 кг (цікаво, що перед першим поєдинком "Циганський Король" важив 118,8 кг, а от українець з того часу набрав усього один кілограм).

MEGOGO покаже в Україні поєдинок Усик - Ф'юрі 2 та весь файткард вечора за передплатами “Оптимальна”, “Спорт”, “Максимальна” і “MEGOPACK XL”. Трансляція буде доступна в підрозділі “Єдиноборства» в розділі “Спорт”, на каналі “MEGOGO Гонг”, а також на окремому поп-ап каналі в розділі “Телебачення”, який з’явиться на сервісі в день події.

У травні 2024 року Усик і Ф'юрі вже зустрічалися на рингу. Тоді бій завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів.