Розкрито глибокий сенс нового образу Усика: чому він обрав такий костюм

Напередодні бою-реваншу Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели заключну пресконференцію і битву поглядів , яка тривала 11 хвилин. На цьому заході український спортсмен з'явився в новому образі з глибоким символізмом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бренду Damirli Ельвіри Гасанової (Дамірової).

Усик ефектно з'явився під виконання Артемом Пивоваровим пісні "Барабан" у стильному костюмі бордового відтінку.

"Бордовий колір має глибоку символіку. Він асоціюється з королівською величчю, силою духу, благородством і пристрастю. Це колір, що уособлює зрілість, виваженість та емоційну стабільність. У контексті Усика цей відтінок підкреслює його впевненість у собі, рішучість і готовність до перемоги, але водночас демонструє його стриманість і глибину особистості", - йдеться в публікації на сторінці бренду.

Ескіз костюма (фото: instagram.com/damirli_official)

Також на костюмі є вишивка золотими нитками із зображенням двох котів.

"Кіт - це символ незалежності, витонченості та свободи. Він асоціюється з гнучкістю, інтуїцією та спритністю. У контексті Усика цей символ відображає його стиль ведення бою: він витончений, швидкий, завжди готовий до несподіваного маневру, але при цьому зберігає впевненість і рівновагу", - підкреслили творці образу.

Олександр Усик (фото: instagram.com/damirli_official)

Золотий колір асоціюється з перемогою, тріумфом і цінністю. Жовто-блакитні очі - натяк на символіку України.

"Таким чином, бордовий піджак із золотим символом кота стає метафорою цілісності Усика: фізичної, моральної та стратегічної. Він уособлює ідею, що справжній чемпіон - це не тільки сила, а й витонченість, внутрішній баланс та інтелект", - підкреслила Гасанова.

Український боксер із противником (фото: instagram.com/damirli_official)

Нагадаємо, перший бій Усика і Ф'юрі відбувся в травні 2024 року. Тоді український спортсмен зумів перемогти свого опонента.

А вже в ніч з 21 на 22 грудня відбудеться бій-реванш. Він пройде на Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії - Ер-Ріяді.

Битва поглядів (фото: instagram.com/damirli_official)