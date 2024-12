Топ-7 незвичайних різдвяних рекордів Гіннесса

Найшвидше обгортання людини подарунковим папером

Брати і сестри Шерон та Метт із США встановили рекорд, обгорнувши людину подарунковим папером лише за 41,1 секунди. Для досягнення цього рекорду їм знадобилося лише декілька рулонів паперу та багато ентузіазму.

Важливо було не лише швидко, а й акуратно обгорнути "подарунок". Цей рекорд доводить, що навіть прості святкові розваги можуть стати світовим досягненням. Така ідея може надихнути вас на створення власних веселих традицій під час різдвяних свят.

Найбільша кількість прикрас у бороді

У 2022 році Джоел Штрассер із США прикрасив свою бороду 710 різдвяними кульками, встановивши унікальний рекорд. Цей процес зайняв у нього понад три години, але результат був приголомшливим.

Наступного року він вирішив розширити свої досягнення і додав до бороди 187 цукеркових тростинок. Джоел заявляє, що для нього це спосіб поширювати святковий настрій і привертати увагу до доброчинності. Його рекорд став популярним у соцмережах і надихнув багатьох на креативні експерименти.

Рекорд Джоела Штрассера (фото: Guinness World Records)

Найшвидше перевтілення в різдвяного ельфа

Андре Ортольф із Німеччини встановив рекорд, одягнувши костюм ельфа лише за 24,63 секунди. У комплект входили капелюх, загострені вуха, пояс і черевики з гострим носком. Рекорд був зафіксований офіційними представниками Книги Гіннеса.

Андре зазначив, що для нього це був не лише виклик, а й можливість розважити своїх близьких. Його досягнення стало ще одним доказом того, що святковий настрій можна поєднувати із спортивним азартом.

Найбільша плавуча ялинка

У лагуні Лагоа, що в Ріо-де-Жанейро, щорічно встановлюється плавуча ялинка заввишки 82 метри. Вона прикрашена тисячами вогнів і слугує головним символом різдвяних свят у Бразилії.

Щоб забезпечити її стійкість на воді, використовують спеціальну платформу та кріплення. Щороку ялинка отримує нове оформлення, привертаючи увагу мільйонів туристів. Це унікальне досягнення підкреслює, як різдвяний дух може проявлятися навіть у найнеочікуваніших місцях.

Ялинка в Лагоа (фото: Connect Brazil)

Найвища ялинка у світі

Щороку на схилах гори Інгіно в італійському місті Губбіо створюють ялинку заввишки 750 метрів. Вона складається з понад тисячі вогнів, розміщених так, щоб формувати традиційну ялинкову форму.

Ця "зелена гігантка" вже багато років є головною різдвяною пам’яткою регіону. Створення такої ялинки стало традицією, яка об’єднує всю громаду. Завдяки своїй масштабності та святковому духу вона увійшла до Книги рекордів Гіннесса.

Різдвяний суперхіт, що побив три світові рекорди

Пісня Мераї Кері "All I Want For Christmas Is You" стала справжнім різдвяним феноменом, побивши одразу три рекорди Гіннесса. Вона визнана найбільш завантажуваним святковим треком і найуспішнішим хітом в історії різдвяної музики.

Щороку пісня повертається в чарти, нагадуючи про її нев’янучу популярність. Мерая Кері навіть отримала спеціальний сертифікат від Книги рекордів Гіннесса, підтверджуючи свій статус "королеви Різдва".

Обкладинка сингла "All I Want For Christmas Is You" (фото: Вікіпедія)

Найбільша кількість вогнів на штучній ялинці

Universal Studios Japan в Осаці встановили вражаючий рекорд, прикрасивши штучну ялинку 612 тисячами вогнів. Це грандіозне світлове шоу стало головною атракцією сезону і привернуло увагу тисяч відвідувачів.

Встановлення такого рекорду потребувало тижнів підготовки та координації команди. Але результат перевершив усі очікування, створивши справжню різдвяну казку. Цей рекорд не лише вразив відвідувачів, а й став символом святкового дива.