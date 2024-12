Топ-7 необычных рождественских рекордов Гиннесса

Самое быстрое обертывание человека подарочной бумагой

Братья и сестры Шэрон и Мэтт из США установили рекорд, обернув человека подарочной бумагой всего за 41,1 секунды. Для достижения этого рекорда им понадобилось лишь несколько рулонов бумаги и много энтузиазма.

Важно было не только быстро, но и аккуратно обернуть "подарок". Этот рекорд доказывает, что даже простые праздничные развлечения могут стать мировым достижением. Такая идея может вдохновить вас на создание собственных веселых традиций во время рождественских праздников.

Наибольшее количество украшений в бороде

В 2022 году Джоэл Штрассер из США украсил свою бороду 710 рождественскими шариками, установив уникальный рекорд. Этот процесс занял у него более трех часов, но результат был потрясающим.

В следующем году он решил расширить свои достижения и добавил к бороде 187 конфетных тросточек. Джоэл заявляет, что для него это способ распространять праздничное настроение и привлекать внимание к благотворительности. Его рекорд стал популярным в соцсетях и вдохновил многих на креативные эксперименты.

Рекорд Джоэла Штрассера (фото: Guinness World Records)

Самое быстрое перевоплощение в рождественского эльфа

Андре Ортольф из Германии установил рекорд, надев костюм эльфа всего за 24,63 секунды. В комплект входили шляпа, заостренные уши, пояс и ботинки с острым носком. Рекорд был зафиксирован официальными представителями Книги Гиннеса.

Андре отметил, что для него это был не только вызов, но и возможность развлечь своих близких. Его достижение стало еще одним доказательством того, что праздничное настроение можно сочетать со спортивным азартом.

Самая большая плавучая елка

В лагуне Лагоа, что в Рио-де-Жанейро, ежегодно устанавливается плавучая елка высотой 82 метра. Она украшена тысячами огней и служит главным символом рождественских праздников в Бразилии.

Чтобы обеспечить ее устойчивость на воде, используют специальную платформу и крепления. Каждый год елка получает новое оформление, привлекая внимание миллионов туристов. Это уникальное достижение подчеркивает, как рождественский дух может проявляться даже в самых неожиданных местах.

Елка в Лагоа (фото: Connect Brazil)

Самая высокая елка в мире

Ежегодно на склонах горы Ингино в итальянском городе Губбио создают елку высотой 750 метров. Она состоит из более тысячи огней, размещенных так, чтобы формировать традиционную елочную форму.

Эта "зеленая гигантка" уже много лет является главной рождественской достопримечательностью региона. Создание такой елки стало традицией, которая объединяет всю общину. Благодаря своей масштабности и праздничному духу она вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Рождественский суперхит, побивший три мировых рекорда

Песня Мэрайи Кэри "All I Want For Christmas Is You" стала настоящим рождественским феноменом, побив сразу три рекорда Гиннесса. Она признана самым загружаемым праздничным треком и самым успешным хитом в истории рождественской музыки.

Каждый год песня возвращается в чарты, напоминая о ее неувядающей популярности. Мэрайя Кэри даже получила специальный сертификат от Книги рекордов Гиннесса, подтверждая свой статус "королевы Рождества".

Обложка сингла "All I Want For Christmas Is You" (фото: Википедия)

Самое большое количество огней на искусственной елке

Universal Studios Japan в Осаке установили впечатляющий рекорд, украсив искусственную елку 612 тысячами огней. Это грандиозное световое шоу стало главной аттракцией сезона и привлекло внимание тысяч посетителей.

Установление такого рекорда потребовало недель подготовки и координации команды. Но результат превзошел все ожидания, создав настоящую рождественскую сказку. Этот рекорд не только поразил посетителей, но и стал символом праздничного чуда.