Кто сильнее льва? Топ-7 самых опасных хищников

Львы считаются королями саванны, но есть несколько животных, способных бросить им вызов. Некоторые используют сплоченные нападения или свой большой размер, чтобы победить льва, и им это удается.

Крокодилы

Нильские крокодилы - вторые по величине рептилии в мире, уступающие только морским крокодилам. Как и львы, они хорошие хищники.

Ни одно животное не охотится на нильских крокодилов ради еды, ведь никто не будет столь глупым, чтобы решиться на это, даже люди. Сейчас, когда оружие стало доступным, у людей все еще остается мало шансов выбраться невредимыми после встречи с большой рептилией.

На сегодняшний день зарегистрировано множество случаев нападения нильских крокодилов на львов. Это всегда происходит после долгой засады выжидающей рептилии, пока лев пьет или ест у водопоя.

Нильский крокодил превосходит льва по силе (фото: Википедия)

Гиены

То ли из-за их глуповатого смеха, то ли из-за их репутации трусливых падальщиков, но гиен не воспринимают как свирепых хищников. Но на самом деле они достаточно жестокие, особенно когда нападают вместе.

Это правда, что лицом к лицу средний лев легко расправится с гиеной. Правильно также и то, что ни одна гиена никогда не будет охотиться на льва в одиночку.

Но эти хищники часто вступают в конфликт из-за добычи. Чаще всего это происходит из-за того, что львы пытаются украсть жертву гиен (вопреки общему стереотипу). Но в своих сплоченных стаях гиены часто выходят победителями над львами.

Гиена пятнистая (фото: Википедия)

Носороги

С одной стороны, эти животные одни из самых распространенных браконьерских объектов, поскольку они часто бродят у водопоев, как большие неподвижные цели. С другой стороны, у носорогов нет природных врагов, а все подводные хищники знают, что их следует избегать.

Носороги являются территориальными животными, которые весят примерно в пять раз больше львов. В отличие от крокодилов, которые активно избегают больших кошек, носороги пойдут на конфронтацию как только кто-то посягнет на их территорию.

Белый носорог (фото: Википедия)

Тигры

Среда обитания львов и тигров практически не пересекается, за некоторыми исключениями.

В недавнем прошлом эти хищники часто жили рядом, но чрезмерная охота и изменение окружающей среды людьми резко сократили ареал их обитания. Также известно, что в индийском лесу Гор все еще обитают обе кошки, хотя и стараются избегать друг друга.

На протяжении тысячелетий львов и тигров использовали в качестве домашних животных, как трофеи, аттракционы и даже в качестве гладиаторов. За свою долгую совместную жизнь кошки снова и снова сталкивались друг с другом.

Общее мнение состоит в том, что тигры с большей вероятностью одержат победу у львов, ведь они больше и сильнее.

Как выглядит амурский тигр (фото: Википедия)

Слоны

Это самые большие из ныне живущих наземных животных. Лишь из-за одного размера у слонов нет естественных хищников. Только самым молодым и больным слонам нужно бояться нападений хищников, которые все равно редко решаются на такое.

Было снято и проанализировано много драк между львами и слонами. Обычно это территориальные споры с крайне отчаявшимися львицами, которые охотятся на слонят. Такие сражения чаще всего заканчиваются ранениями и бегством больших кошек.

Слоны не боятся хищников (фото: Википедия)

Африканские буйволы

Это животное далеко не такое известное, как носорог или слон. Но африканский буйвол большой, сильный и очень жестокий. Вот почему львы приближаются к буйволам только стаями, да и то в крайних случаях.

Буйволы в среднем значительно тяжелее и больше носорогов. Кроме того, они известны своей территориальностью и агрессивностью, за что даже получили прозвище "творец вдов".

Стадо буфало (фото: Википедия)

Бегемоты

Когда дело доходит до большой фауны, в Африке есть только одно животное, которое убивает больше других - бегемот.

"Нападение бегемота привел к гибели 13 человек, в том числе 12 детей, в лодке недалеко от столицы Нигера Ниамея", - сообщает ABC News в 2014 году. Бегемот перевернул лодку и убил одного за другим всех ее пассажиров.

Бегемоты считаются самыми агрессивными животными в Африке. Более того, бегемоты достаточно злые, чтобы перейти в наступление. Они вытесняют любых хищников на своей территории, независимо от того, охотятся они или нет, грубой силой.

Бегемот в зоопарке (фото: Википедия)