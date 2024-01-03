Найбільші провали у світі смартфонів в 2023 році

У 2023 році у сфері смартфонів відбулося безліч видатних і незабутніх подій. Проте не все було бездоганно. Кожному значному успіху у тому році довелося супроводжувати певну кількість невдач.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин про Android та технології Android Authority .

iMessage на Android

Nothing Chats є месенджером, який надавав власникам телефонів Nothing Phone можливість використовувати iMessage на основі програми Sunbird. На жаль, незабаром стало ясно, що технологія, що лежить в основі програми, стикається з серйозними проблемами безпеки та конфіденційності.

Перегрів iPhone 15 Pro

У вересні компанія Apple представила iPhone 15, і незабаром після цього користувачі виявили, що моделі з приставкою Pro виявляють підвищену теплову активність. При тривалому використанні телефони помітно нагрівалися порівняно з пристроями, що конкурують, на платформі Android.

Багато хто також відзначав, що телефони невиправдано сильно нагріваються в процесі зарядки, що було особливо помітно з огляду на те, що iPhone 15 Pro заряджається повільніше, ніж Galaxy S23 Ultra. На щастя, згодом Apple випустила програмне оновлення для нового пристрою, яке вирішило проблеми з нагріванням.

Однак це все одно залишило деяке невдоволення з огляду на статус та розміри компанії.

BBK проти Nokia

Ще однією невдалою подією у 2023 році став правовий диспут між китайським конгломератом BBK та компанією Nokia. Внаслідок цього бренди BBK, переважно OPPO і vivo, змушені були або припинити, або суттєво скоротити свою діяльність у Європі.

Одним із помітних постраждалих став OPPO Find X6 Pro. Це якісний пристрій, який, безсумнівно, заслуговує на статус одного з найкращих камерофонів у світі. Проте рішення випустити його тільки в Китаї викликало справжнє розчарування. Очікується, що Nokia та BBK досягнуть угоди з цього питання у 2024 році.

Новий складений телефон Honor

HONOR вперше представила свій складений телефон Magic Vs на виставці MWC 2023, що став їх першим доступним глобальним пристроєм такого типу. Однак у липні, при анонсі Magic V2 у Китаї, цей пристрій викликав певні труднощі для компанії.

Пізніше, у серпні, HONOR представила Magic V2 на виставці IFA 2023, але потім оголосила, що складений телефон з'явиться на світовому ринку лише у першому кварталі 2024 року.

Повільні оновлення смартфонів

Протягом останніх кількох років багато провідних брендів смартфонів заявили про продовження терміну випуску оновлень для своїх пристроїв. Проте не всі виробники прагнуть прийняти цей підхід. ASUS, Sony, POCO, TCL та ZTE залишаються вірними коротким циклам оновлень для своїх смартфонів.

Як правило, ці виробники пропонують одне або два великі оновлення операційної системи та два або три роки оновлень безпеки. Це особливо неприйнятно для Sony та її моделі Xperia 1 V, вартість якої становить 1 400 доларів. Дивно, що такі практики можливі у світі, де можна придбати смартфон Samsung із значно більшим терміном оновлень в п'ять разів дешевше.

Провальний планшет Google

Це не стосується телефонів, але це була велика помилка, і не сказати про це не можна. Google запропонувала дійсно класну концепцію, коли анонсувала планшет Pixel Tablet та супутню док-станцію з колонками.

Найбільша проблема полягає в тому, що док-станція стає марною, коли ви виймаєте планшет. Вона не підтримує ні Bluetooth, ні інші способи трансляції звуку, ні помічника, коли в ній немає планшета. Можна було б зробити її більш функціональною, і тоді це був би приємний повноцінний гаджет.

Датчик температури Pixel 8 Pro

Ще в травні стався витік відео, на якому Pixel 8 Pro використовувався як термометр. Але це виявилося правдою, оскільки телефон дійсно поставляється із датчиком температури на задній панелі.

На жаль, фактична реалізація також виявилася радше дивиною, ніж чимось корисним. Тестування показало, що датчик температури Pixel 8 Pro значно менш точний, ніж спеціалізований ІЧ-термометр. Не допомогло й те, що такий дорогий телефон доводиться утримувати на відстані п'яти сантиметрів від потрібного об'єкта, що не дуже зручно.