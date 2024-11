Топ-7 актрис Голлівуду, які зовсім не мають хейтерів

Різ Візерспун

Різ Візерспун відома своєю добротою та відкритістю. Ця чарівна красуня славиться теплим ставленням до всіх, зокрема до тих, хто працює на знімальному майданчику, і вважається справжнім прикладом людяності. Проте її доброзичливість не варто сприймати як слабкість. Вона вміє постояти за себе та захистити інших, коли це необхідно.

Зокрема, актриса активно підтримує жінок, наприклад, в боротьбі за сильніші та змістовніші ролі в кіноіндустрії, що викликає величезну повагу. Ба більше, вона започаткувала знаменитий книжковий клуб Reese's Book Club, де щомісяця обирають книгу з фокусом на історії про жінок.

Різ Візерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Дженніфер Гарнер

Про Дженніфер Гарнер складно сказати щось негативне. Вона зуміла пройти через розлучення з гідністю, піклується про трьох чудових дітей і вже понад 15 років активно підтримує ініціативи ранньої освіти в межах організації Save the Children USA. Окрім цього, вона є співзасновницею надзвичайно успішного бренду органічного дитячого харчування Once Upon A Farm, який здобув широку популярність завдяки своїм якісним і смачним продуктам.

Дженніфер Гарнер (фото: instagram.com/jennifer.garner)

Елізабет Олсен

Елізабет Олсен, молодша сестра Мері-Кейт і Ешлі Олсен, які стали знаменитими завдяки "Аншлагу" та досягли успіху як дизайнери одягу, зуміла побудувати власну кар’єру. Хоча технічно вона є "дитиною з відомої сім’ї", до неї ставляться значно тепліше, ніж до багатьох інших. Можливо, секрет у її скромності: Елізабет веде стримане життя, уникає скандалів, і вас точно не застукають за її гучними вечірками чи зухвалими фото.

Ще кілька років тому вона видалила свій Instagram і відтоді більше не користується соцмережами. Натомість її звичайний день може включати щось таке просте й буденне, як похід за продуктами.

Елізабет Олсен (фото: Кіноріум)

Емма Стоун

Попри свій зірковий статус, Емма Стоун здається тією людиною, з якою легко уявити себе друзями в реальному житті, адже вона така проста та невимушена. Її вміння посміятися із самої себе, трохи незграбність, знайома багатьом із нас, і прекрасне почуття гумору роблять її надзвичайно привабливою. Як зазначив її колега по зйомках у фільмі "Суперпоганий" Джона Гілл: "Вона не зверхня, не претензійна і неймовірно розумна". Важко не погодитися!

Емма Стоун (фото: Кіноріум)

Октавія Спенсер

Ймовірно, ви вперше захопилися талантом Октавії Спенсер, коли побачили її в стрічці "Прислуга" 2011 року, де вона блискуче зіграла, здобувши "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану. Проте зірка викликає повагу не лише завдяки своїм акторським здібностям, а й завдяки своїй принциповій позиції.

Спенсер активно виступає за права жінок, особливо кольорових, піднімаючи питання нерівності в оплаті праці в Голлівуді. Вона також є голосною прихильницею більшої інклюзивності в індустрії, підтримує ЛГБТК-спільноту та закликає до справедливішого представлення людей з обмеженими можливостями у кіно та телебаченні.

Октавія Спенсер (фото: instagram.com/octaviaspencer)

Марго Роббі

Актриса Марго Роббі, яка стала зіркою завдяки стрічці про Барбі, розпочала свій шлях до слави з ролі у фільмі "Вовк з Уолл-стріт". Відтоді вона з'являлася в таких хітових проєктах, як "Одного разу в Голлівуді", "Я, Тоня" та "Загін самогубців". У 32 роки Роббі не лише стала відомою актрисою, а й заснувала власну продюсерську компанію LuckyChap, що вражає своїм амбіційним підходом.

Марго поєднує у собі красу, розум, працьовитість і скромність, залишаючись простою та щирою людиною, як вона сама зазначила в інтерв'ю журналу Blush Dream.

Марго Роббі (фото: Кіноріум)

Віола Девіс

Віола Девіс, володарка премії "Оскар" і зірка серіалу "Як уникнути покарання за вбивство", є однією з найвпливовіших постатей Голлівуду. Вона відзначається чесністю, розумом і видатним акторським талантом. Девіс не боїться підіймати важливі теми, зокрема підтримувати жінок у прийнятті себе та свого тіла, попри критику. Вона є справжнім джерелом натхнення та прикладом для наслідування для темношкірих дівчат і жінок у всьому світі.

Віола Девіс (фото: Кіноріум)