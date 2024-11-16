10 зірок, які свідомо відмовилися від соцмереж
У сучасному світі соцмережі стали невід'ємною частиною життя більшості знаменитостей. Проте є й такі зірки, як-от Емма Стоун чи Дженніфер Лоуренс, які свідомо відмовляються від онлайн-присутності, обираючи більше приватності або намагаючись уникнути впливу цифрового світу. Для деяких із них це частина особистої філософії, а для інших - захист від постійного пильнування громадськості.
Хто ж ці знаменитості, що свідомо відмовилися від соцмереж? Розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Емма Стоун
Емма Стоун не має профілю в Instagram чи інших соціальних мережах, і цього не змінити. Навіть Біллі Айхнер намагався спонукати випадкових перехожих у Нью-Йорку допомогти їй створити аккаунт, однак це не принесло результату.
Емма Стоун (фото: Кіноріум)
Дженніфер Лоуренс
Дженніфер Лоуренс, близька подруга Емми Стоун, також свідомо тримається подалі від соціальних мереж. Шкода, адже її активність у Instagram могла б стати справжнім скарбом гумору та дотепності. Її коментарі точно увійшли б в історію.
Дженніфер Лоуренс (фото: Кіноріум)
Марго Роббі
Марго Роббі не має офіційного облікового запису в Instagram, але хитрощів їй не позичати. У своїх інтерв’ю вона зізнавалася, що користується таємним акаунтом, так званою фінстою. Можливо, десь ховається загадковий профіль, і ми б залюбки спробували розгадати, яке ім’я вона обрала.
Марго Роббі (фото: Кіноріум)
Крістен Стюарт
Крістен Стюарт обрала шлях напіванонімності. У неї немає публічного облікового запису, але є закритий профіль, який дозволяє спілкуватися лише з вузьким колом людей. Фанати можуть тільки здогадуватися, що відбувається за цими цифровими лаштунками.
Крістен Стюарт (фото: Кіноріум)
Джордж Клуні
Джордж Клуні соціальних мереж не потребує. Його популярність сягає значно далі за межі Instagram чи Twitter. Шанувальники, втім, створили безліч фан-сторінок, які зібрали тисячі підписників.
Джордж Клуні (фото: Кіноріум)
Бред Пітт
Бред Пітт, близький друг Клуні, теж тримається осторонь соцмереж. Як він сам казав, не бачить у цьому сенсу. І, мабуть, так краще, адже його життя і без того постійно в центрі уваги.
Бред Пітт (фото: Кіноріум)
Раян Гослінг
Раян Гослінг відмовляється від соціальних мереж, але його відсутність компенсує партнерка Єва Мендес. Вона завжди підтримує Раяна і навіть іноді розповідає його шанувальникам, коли він планує повернутися додому.
Раян Гослінг (фото: Кіноріум)
Сандра Баллок
Сандра Буллок - зірка настільки яскрава, що їй навіть не потрібен Instagram. Незважаючи на це, фан-сторінки акторки збирають мільйони підписників. Якщо ж вона коли-небудь створить офіційний акаунт, її популярність, напевно, сягне нових вершин за лічені години.
Сандра Баллок (фото: Кіноріум)
Едді Мерфі
Едді Мерфі теж байдужий до соцмереж. На щастя, його успіх зовсім не залежить від активності в Instagram чи Twitter. Ім’я актора вже давно стало синонімом комедійного генія.
Едді Мерфі (фото: Кіноріум)
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт теж залишається осторонь цифрового світу. І, можливо, так краще, адже імена користувачів, які могли б підійти для її акаунта, вже давно зайняті фанатами.
Кейт Бланшетт (фото: Кіноріум)
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