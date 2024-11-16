10 зірок, які свідомо відмовилися від соцмереж

У сучасному світі соцмережі стали невід'ємною частиною життя більшості знаменитостей. Проте є й такі зірки, як-от Емма Стоун чи Дженніфер Лоуренс, які свідомо відмовляються від онлайн-присутності, обираючи більше приватності або намагаючись уникнути впливу цифрового світу. Для деяких із них це частина особистої філософії, а для інших - захист від постійного пильнування громадськості.

Хто ж ці знаменитості, що свідомо відмовилися від соцмереж? Розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Емма Стоун

Емма Стоун не має профілю в Instagram чи інших соціальних мережах, і цього не змінити. Навіть Біллі Айхнер намагався спонукати випадкових перехожих у Нью-Йорку допомогти їй створити аккаунт, однак це не принесло результату.

Емма Стоун (фото: Кіноріум)

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс, близька подруга Емми Стоун, також свідомо тримається подалі від соціальних мереж. Шкода, адже її активність у Instagram могла б стати справжнім скарбом гумору та дотепності. Її коментарі точно увійшли б в історію.

Дженніфер Лоуренс​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Марго Роббі

Марго Роббі не має офіційного облікового запису в Instagram, але хитрощів їй не позичати. У своїх інтерв’ю вона зізнавалася, що користується таємним акаунтом, так званою фінстою. Можливо, десь ховається загадковий профіль, і ми б залюбки спробували розгадати, яке ім’я вона обрала.

Марго Роббі​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Крістен Стюарт

Крістен Стюарт обрала шлях напіванонімності. У неї немає публічного облікового запису, але є закритий профіль, який дозволяє спілкуватися лише з вузьким колом людей. Фанати можуть тільки здогадуватися, що відбувається за цими цифровими лаштунками.

Крістен Стюарт​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Джордж Клуні

Джордж Клуні соціальних мереж не потребує. Його популярність сягає значно далі за межі Instagram чи Twitter. Шанувальники, втім, створили безліч фан-сторінок, які зібрали тисячі підписників.

Джордж Клуні​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Бред Пітт

Бред Пітт, близький друг Клуні, теж тримається осторонь соцмереж. Як він сам казав, не бачить у цьому сенсу. І, мабуть, так краще, адже його життя і без того постійно в центрі уваги.

Бред Пітт (фото: Кіноріум)

Раян Гослінг

Раян Гослінг відмовляється від соціальних мереж, але його відсутність компенсує партнерка Єва Мендес. Вона завжди підтримує Раяна і навіть іноді розповідає його шанувальникам, коли він планує повернутися додому.

Раян Гослінг​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Сандра Баллок

Сандра Буллок - зірка настільки яскрава, що їй навіть не потрібен Instagram. Незважаючи на це, фан-сторінки акторки збирають мільйони підписників. Якщо ж вона коли-небудь створить офіційний акаунт, її популярність, напевно, сягне нових вершин за лічені години.

Сандра Баллок​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Едді Мерфі

Едді Мерфі теж байдужий до соцмереж. На щастя, його успіх зовсім не залежить від активності в Instagram чи Twitter. Ім’я актора вже давно стало синонімом комедійного генія.

Едді Мерфі​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт теж залишається осторонь цифрового світу. І, можливо, так краще, адже імена користувачів, які могли б підійти для її акаунта, вже давно зайняті фанатами.

Кейт Бланшетт​​​​​​​ (фото: Кіноріум)