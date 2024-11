Топ-7 актрис Голливуда, у которых совсем нет хейтеров

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун известна своей добротой и открытостью. Эта очаровательная красавица славится теплым отношением ко всем, в том числе к тем, кто работает на съемочной площадке, и считается настоящим примером человечности. Однако ее доброжелательность не стоит воспринимать как слабость. Она умеет постоять за себя и защитить других, когда это необходимо.

В частности, актриса активно поддерживает женщин, например, в борьбе за более сильные и содержательные роли в киноиндустрии, что вызывает огромное уважение. Более того, она основала знаменитый книжный клуб Reese's Book Club, где ежемесячно выбирают книгу с фокусом на истории о женщинах.

Риз Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Дженнифер Гарнер

О Дженнифер Гарнер сложно сказать что-то негативное. Она сумела пройти через развод с достоинством, заботится о трех замечательных детях и уже более 15 лет активно поддерживает инициативы раннего образования в рамках организации Save the Children USA. Кроме этого, она является соучредителем чрезвычайно успешного бренда органического детского питания Once Upon A Farm, который получил широкую известность благодаря своим качественным и вкусным продуктам.

Дженнифер Гарнер (фото: instagram.com/jennifer.garner)

Элизабет Олсен

Элизабет Олсен, младшая сестра Мэри-Кейт и Эшли Олсен, которые стали знаменитыми благодаря "Аншлагу" и преуспели как дизайнеры одежды, сумела построить собственную карьеру. Хотя технически она является "ребенком из известной семьи", к ней относятся значительно теплее, чем ко многим другим. Возможно, секрет в ее скромности: Элизабет ведет сдержанную жизнь, избегает скандалов, и вас точно не застукают за ее громкими вечеринками или дерзкими фото.

Еще несколько лет назад она удалила свой Instagram и с тех пор больше не пользуется соцсетями. Зато ее обычный день может включать что-то такое простое и обыденное, как поход за продуктами.

Элизабет Олсен (фото: Кинориум)

Эмма Стоун

Несмотря на свой звездный статус, Эмма Стоун кажется тем человеком, с которым легко представить себя друзьями в реальной жизни, ведь она такая простая и непринужденная. Ее умение посмеяться над самой собой, немного неуклюжесть, знакомая многим из нас, и прекрасное чувство юмора делают ее чрезвычайно привлекательной. Как отметил ее коллега по съемкам в фильме "Суперплохой" Джона Гилл: "Она не высокомерна, не претенциозная и невероятно умная". Трудно не согласиться!

Эмма Стоуна (фото: Кинориум)

Октавия Спенсер

Вероятно, вы впервые восхитились талантом Октавии Спенсер, когда увидели ее в ленте "Прислуга" 2011 года, где она блестяще сыграла, получив "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Однако звезда вызывает уважение не только благодаря своим актерским способностям, но и благодаря своей принципиальной позиции.

Спенсер активно выступает за права женщин, особенно цветных, поднимая вопрос неравенства в оплате труда в Голливуде. Она также является громкой сторонницей большей инклюзивности в индустрии, поддерживает ЛГБТК-сообщество и призывает к более справедливому представлению людей с ограниченными возможностями в кино и телевидении.

Октавия Спенсер (фото: instagram.com/octaviaspencer)

Марго Робби

Актриса Марго Робби, которая стала звездой благодаря ленте о Барби, начала свой путь к славе с роли в фильме "Волк с Уолл-стрит". С тех пор она появлялась в таких хитовых проектах, как "Однажды в Голливуде", "Я, Тоня" и "Отряд самоубийц". В 32 года Робби не только стала известной актрисой, но и основала собственную продюсерскую компанию LuckyChap, поражающую своим амбициозным подходом.

Марго сочетает в себе красоту, ум, трудолюбие и скромность, оставаясь простым и искренним человеком, как она сама отметила в интервью журналу Blush Dream.

Марго Робби (фото: Кинориум)

Виола Дэвис

Виола Дэвис, обладательница премии "Оскар" и звезда сериала "Как избежать наказания за убийство", является одной из самых влиятельных фигур Голливуда. Она отличается честностью, умом и выдающимся актерским талантом. Дэвис не боится поднимать важные темы, в частности поддерживать женщин в принятии себя и своего тела, несмотря на критику. Она является настоящим источником вдохновения и примером для подражания для темнокожих девушек и женщин во всем мире.

Виола Дэвис (фото: Кинориум)