Топ-6 зірок, які боролися з низькою самооцінкою

Ніхто й не міг подумати, що такі зірки, як Дженніфер Лопес і Демі Ловато, можуть зіштовхутися з низькою самооцінкою. За успішною кар’єрою й блиском слави вони долають особисті виклики, щоб знайти впевненість і внутрішній баланс.

Леді Гага

За маскою суперзірки Леді Гага поділилася, що низька самооцінка робить її вразливою. Вона зізналася, що ніколи не відчувала себе красивою і іноді досі зіштовхується з такими відчуттями. Її переживання, викликані знущанням в дитинстві, спричинили багато невпевненості. Однак використання косметики стало тим, що допомогло їй подолати ці внутрішні бар'єри: "Коли я наношу макіяж, я раптово відчуваю себе як супергерой, це дає мені сили для руху вперед".

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Мерайя Кері

Співачка та авторка пісень Мерайя Кері, попри свій культовий статус, завжди мала проблеми з низькою самооцінкою. У розмові з Page Six вона зізналася, що хоч і почувається звичайною людиною, але заслуговує на таку ж повагу, як і всі інші. Музика стала для неї способом знайти своє місце у світі, особливо з огляду на її непрості дитячі роки та змішане походження. Саме через творчість Кері змогла прийняти себе та подолати внутрішні труднощі.

Мерайя Кері (фото: instagram.com/mariahcarey)

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес, одна з королев поп-культури, вперше зіштовхнулася з низькою самооцінкою на піку своєї кар’єри. В інтерв’ю для шоу Today вона поділилася, як важко було впоратися з напруженням публічності.

"Спочатку ти почуваєшся нездоланною, хочеш показати світу все, на що здатна. Але коли стаєш великою зіркою, починаєш зіштовхуватися з критикою, стаєш мішенню, починаєш засуджувати себе, і це справді може поранити", - зізналася вона.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo​​​​​​​)

Ніколь Шерзінгер

Як і Мерайя, Ніколь Шерзінгер зіткнулася з труднощами інтеграції в індустрію, але її боротьба з булімією стала основною причиною її відчуття ізольованості. Спочатку вона шкодувала, що поділилася своїм болем з публікою, боячись бути осудженою. Однак згодом усвідомила важливість цієї відкритості. Як вона сказала: "Вплив, який я мала на інших, був неймовірний. Тепер я можу надавати підтримку та силу тим, хто переживає подібне".

Ніколь Шерзінгер (фото: instagram.com/nicolescherzinger)

Емма Робертс

Робота в публічному просторі часто змушує знаменитостей більше звертати увагу на свій вигляд. Актриса Емма Робертс, наприклад, довгий час переживала через свій зріст. Вона поділилася, що раніше вона за це комплексувала, але тепер полюбила низький зріст. Емма вірить, що з віком важливо залишатися автентичним і не втрачати внутрішню впевненість, яку ми всі мали в дитинстві. За її словами, важливо залишатися вірним собі, незважаючи на вплив зовнішніх думок.

Емма Робертс (фото: instagram.com/emmaroberts)

Демі Ловато

Пісні Демі Ловато, які розповідають про самосприйняття, набули особливого значення після того, як стало відомо про її біполярний розлад. Вона поділилася, що отримання діагнозу принесло полегшення, пояснивши, чому раніше переживала екстремальні емоційні перепади. Щоб впоратися з коливаннями самооцінки, Демі використовує нетрадиційні методи, зокрема позитивні розмови з собою в дзеркалі та спілкування з близькими. Вона також вірить, що тренування допомагають їй почуватися найкраще.

Демі Ловато (фото: instagram.com/ddlovato​​​​​​​)