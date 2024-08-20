Топ-6 тварин, у яких панує матріархат

У більшості тварин головними є самці, але в деяких спільнотах правлять самки. Ці матріархальні групи зазвичай очолюються найстарішими та наймудрішими особинами.

Африканські слони

Африканський слон - найбільша наземна тварина на Землі. Вони мешкають на території Африки на південь від Сахари та живуть у сімейних групах, які складаються приблизно з 10 самок та їхніх дитинчат. Іноді ці групи об'єднуються у великі "клани", що можуть нараховувати кілька сотень слонів. Очолює такі групи найстаріша і найдосвідченіша самка - матріарх.

Головна самка керує всім стадом: вона вирішує, куди слони йдуть, як реагувати на небезпеки, де зупинитися на відпочинок і де шукати їжу та воду. Слони споживають близько 140 кілограмів рослинності та до 190 літрів води щодня, тож завдання матріарха непросте.

Хоча матріарх приймає важливі рішення, інші члени групи теж мають право голосу. Іноді можуть виникати конфлікти, особливо коли головна самка помирає і потрібно обрати нову лідерку. Самці приєднуються до стада лише під час шлюбного сезону.

Слон саванний (фото: Вікіпедія)

Плямисті гієни

Плямиста гієна - це дуже соціальна та розумна тварина, яка живе в кланах під керівництвом самок. Клани можуть налічувати від 6 до 90 особин, і хоча самки не набагато більші за самців, вони набагато агресивніші, що дає їм більшу владу в групі.

У них є унікальна анатомічна особливість - псевдопеніс, який виглядає як чоловічий статевий орган, що дозволяє їм повністю контролювати процес спарювання.

Самки домінують у кланах не лише через свою агресивність, але й завдяки підтримці інших самок. Вони отримують більше соціальної підтримки в клані, ніж самці, що робить їх лідерами в взаємодії між статями.

Це переважно через те, що самці залишають свій рідний клан, коли стають дорослими, а їх соціальні зв'язки в нових кланах не такі міцні, як у самок, які виросли разом.

Плямиста гієна в Національному парку Абердер (фото: Вікіпедія)

Косатки

Косатки - одні з головних хижаків океану, які живуть у матріархальних суспільствах. Їхні зграї складаються із самки, її нащадків і потомства її дітей. Ці соціальні групи можуть бути від 20 і більше особин. Хоча косатки можуть об’єднуватися у великі групи для полювання чи спарювання, вони завжди повертаються до своїх рідних зграй.

Самки відіграють ключову роль у зграї, виконуючи важливі обов'язки. Вони піклуються про своїх синів навіть у дорослому віці, допомагаючи їм під час полювання і навчання. Старші самки керують зграєю до джерел їжі та навчають молодих косаток навичкам виживання.

Ці тварини належать до небагатьох видів, які переживають менопаузу. Це дозволяє старшим самкам зосередитися на догляді за онуками, що значно підвищує їхні шанси на виживання. Смерть бабусі, навпаки, може призвести до підвищення смертності серед дитинчат. Еволюція менопаузи також допомагає уникнути конкуренції між старшими та молодшими самками за партнерів.

Косатки біля берегів Аляски (фото: Вікіпедія)

Бонобо

Бонобо є нашими найближчими родичами разом із шимпанзе, але їхні соціальні структури значно відрізняються. У спільнотах бонобо домінують самки, які очолюють групи і вирішують конфлікти за допомогою статевого контакту.

Наприклад, коли виникає напруга або конфлікт, самка може втішити іншу, здійснивши генітальний контакт, що допомагає знизити стрес і зберегти мир у групі.

Коли самки досягають статевої зрілості, вони покидають рідну групу і приєднуються до нової. У новій спільноті вони швидко налагоджують соціальні зв'язки через статевий контакт, особливо з високостатусними самками.

Ці зв'язки залишаються сильними протягом усього життя і допомагають самкам захищатися від самців, забезпечуючи доступ до якісної їжі та підвищуючи їх репродуктивний успіх.

Бонобо видобуває термітів (фото: Вікіпедія)

Медоносні бджоли

Медоносні бджоли живуть у великих колоніях, які очолює одна доросла королева. У кожній колонії є десятки тисяч самок-робітниць, які займаються будівництвом гнізда, збором їжі та доглядом за виводком. Самки-робітниці не розмножуються, це завдання виконує лише королева. Вона може відкласти до 250 000 яєць на рік і понад 1 мільйон за все своє життя, яке може тривати до 5 років.

Для підтримання єдності вулика королева виробляє спеціальний феромон, що створює "ідентичність" колонії та забезпечує лояльність робітниць. Своєю чергою, королева отримує постійну увагу та харчування від робітниць, які постачають їй маточне молочко - поживну речовину, необхідну для її життєдіяльності та плідності.

Бджола медоносна, Танзанія (фото: Вікіпедія)

Лемури

У кількох видах лемурів, зокрема у кільцехвостих лемурів, лідерами є самки. Ці лемури живуть у соціальних групах до 25 особин, де самки мають привілей на першочерговий доступ до їжі, що важливо для успішного розмноження. Самки можуть бути агресивними як до самців, так і до інших самок, але самці, як правило, проявляють більшу покірність і дозволяють самкам домінувати.

Хоча самки лемурів часто перемагають у конфліктах, чому це так, досі не зрозуміло до кінця. Самці та самки виглядають схоже і мають приблизно однакові розміри, але самці часто поступаються їжею, щоб уникнути конфлікту з самками. Це дозволяє їм уникати небажаних конфліктів і підвищує їх шанси на успішне розмноження.

Кільцехвостий лемур (фото: Вікіпедія)