Топ-6 животных, у которых царит матриархат

У большинства животных главными являются самцы, но в некоторых сообществах правят самки. Эти матриархальные группы обычно возглавляются старейшими и мудрыми особями.

Африканские слоны

Африканский слон - самое большое наземное животное на Земле. Они проживают на территории Африки к югу от Сахары и живут в семейных группах, состоящих из 10 самок и их детенышей. Иногда эти группы объединяются в большие "кланы", которые могут насчитывать несколько сот слонов. Возглавляет такие группы самая старая и опытная самка - матриарх.

Главная самка управляет всем стадом: она решает, куда слоны идут, как реагировать на опасности, где остановиться на отдых и где искать пищу и воду. Слоны потребляют около 140 килограммов растительности и до 190 литров воды ежедневно, поэтому задача матриарха непростая.

Хотя матриарх принимает важные решения, другие члены группы имеют право голоса. Иногда могут возникать конфликты, особенно когда главная самка умирает и нужно избрать нового лидера. Самцы присоединяются к стаду только во время брачного сезона.

Слон саваны (фото: Википедия)

Пятнистые гиены

Пятнистая гиена - это очень социальное и умное животное, живущее в кланах под руководством самок. Кланы могут насчитывать от 6 до 90 особей, и хотя самки не намного больше самцов, они гораздо агрессивнее, что дает им большую власть в группе.

У них есть уникальная анатомическая особенность - псевдопенис, который выглядит как мужской половой орган, позволяющий им полностью контролировать процесс спаривания.

Самки доминируют в кланах не только из-за своей агрессивности, но и благодаря поддержке других самок. Они получают больше социальной поддержки в клане, чем самцы, что делает их лидерами во взаимодействии между полами.

Это преимущественно из-за того, что самцы покидают свой родной клан, когда становятся взрослыми, а их социальные связи в новых кланах не столь прочные, как у самок, выросших вместе.

Пятнистая гиена в Национальном парке Абердер (фото: Википедия)

Косатки

Косатки - одни из главных хищников океана, живущих в матриархальных обществах. Их стаи состоят из самки, ее потомков и потомства ее детей. Эти социальные группы могут быть от 20 и более особей. Хотя косатки могут объединяться в большие группы для охоты или спаривания, они всегда возвращаются в свои родные стаи.

Самки играют ключевую роль в стае, выполняя важные обязанности. Они заботятся о своих сыновьях даже во взрослом возрасте, помогая им во время охоты и учебы. Старшие самки руководят стаей к источникам пищи и обучают молодых косаток навыкам выживания.

Эти животные принадлежат к нескольким видам, переживающим менопаузу. Это позволяет старшим самкам сосредоточиться на уходе за внуками, что значительно повышает их шансы на выживание. Смерть бабушки, напротив, может привести к повышению смертности среди детенышей. Эволюция менопаузы помогает избежать конкуренции между старшими и младшими самками за партнеров.

Косатки у берегов Аляски (фото: Википедия)

Бонобо

Бонобо являются нашими ближайшими родственниками вместе с шимпанзе, но их социальные структуры значительно отличаются. В сообществах бонобо доминируют самки, возглавляющие группы и разрешающие конфликты посредством полового контакта.

Например, когда возникает напряжение или конфликт, самка может утешить другую, совершив генитальный контакт, помогающий снизить стресс и сохранить мир в группе.

Когда самки достигают половой зрелости, они покидают родную группу и присоединяются к новой. В новом сообществе они быстро налаживают социальные связи из-за полового контакта, особенно с высокостатусными самками.

Эти связи остаются сильными на протяжении всей жизни и помогают самкам защищаться от самцов, обеспечивая доступ к качественной пище и повышая их репродуктивный успех.

Бонобо добывает термитов (фото: Википедия)

Медоносные пчелы

Медоносные пчелы живут в больших колониях, возглавляемых одной взрослой королевой. В каждой колонии есть десятки тысяч самок-работниц, которые занимаются строительством гнезда, сбором пищи и уходом за выводком. Самки-работницы не размножаются, эту задачу выполняет только королева. Она может отложить до 250 000 яиц в год и более 1 миллиона за всю свою жизнь, которая может длиться до 5 лет.

Для поддержания единства улья королева производит специальный феромон, создающий "идентичность" колонии и обеспечивающий лояльность работниц. В свою очередь, королева получает постоянное внимание и питание от работниц, которые поставляют ей маточное молочко - питательное вещество, необходимое для его жизнедеятельности и плодотворности.

Пчела медоносная, Танзания (фото: Википедия)

Лемуры

В нескольких видах лемуров, в частности у кольцехвостых лемуров, лидерами являются самки. Эти лемуры живут в социальных группах до 25 особей, где у самок есть привилегия на первоочередной доступ к пище, что важно для успешного размножения. Самки могут быть агрессивными как к самцам, так и другим самкам, но самцы, как правило, проявляют большую покорность и позволяют самкам доминировать.

Хотя самки лемуров часто побеждают в конфликтах, почему это так, до сих пор не понятно до конца. Самцы и самки выглядят похоже и имеют примерно одинаковые размеры, но самцы часто уступают пищу, чтобы избежать конфликта с самками. Это позволяет им избегать нежелательных конфликтов и повышает их шансы успешного размножения.

Кольцехвостый лемур (фото: Википедия)