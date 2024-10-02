Топ-6 тварин, які стануть найгіршими домашніми улюбленцями

Лисиця фенек

Фенек - маленька лисиця з великими вухами, яку іноді тримають як домашню тварину. Важать вони близько 1,3 кілограма і мають привабливий вигляд. Проте утримання фенека вимагає підготовки. Ці лисиці активні вночі, тому можуть заважати спати, а ще люблять копати нори.

Перед тим як завести фенека, варто перевірити закони, оскільки в багатьох місцях це заборонено. Їх потрібно годувати спеціально: звичайний корм для собак не підходить, раціон слід доповнювати фруктами, овочами та дрібними гризунами.

Фенек може прожити до 14 років у неволі, але потребує багато уваги та правильного догляду.

Фенек у зоопарку (фото: вікіпедія)

Сервал

Сервал - це дика кішка, що мешкає в Африці, в місцях без тропічних лісів. Вони мають найдовші ноги відносно тіла серед усіх кішок і характерну золотисто-жовту шерсть з плямами. Попри схожість із домашніми котами, сервали залишаються дикими тваринами.

Хоча їх намагалися приручити, сервалів не вдалося повністю одомашнити. Їх образи можна зустріти в єгипетському мистецтві, де вони відігравали важливу роль, а сьогодні вони стали частиною ринку екзотичних тварин. У багатьох країнах утримання сервала в домашніх умовах заборонено, проте в деяких місцях це дозволено.

Сервали потребують великої території для активності та полювання, що робить утримання їх у квартирі недоцільним. Вони мають спеціальні вимоги до харчування і ветеринарного обслуговування, а також можуть мітити територію, що ускладнює їх утримання в домашніх умовах.

Сервал у Південній Африці (фото: вікіпедія)

Капібара

Капібара - це найбільший вид гризунів, схожий на гігантську морську свинку. Вони милі та чарівні, але їх не слід утримувати у квартирі з кількох причин.

В першу чергу, це соціальні тварини, які живуть у групах до 100 особин. Вони не люблять залишатися наодинці, тому краще тримати пару гризунів. Ці тварини можуть досягати до 0,6 метра у висоту і важити до 77 кілограмів, що значно більше за середню собаку.

Законність утримання капібари варіюється в різних країнах, і для їх комфортного життя знадобиться чимало простору. Їм потрібен басейн зі стоячою водою та приблизно 3,6 на 6 метрів простору для кількох особин. Попри зовнішню привабливість, утримання капібари в домашніх умовах може бути дорогим і складним.

Велика капібара у зоопарку (фото: вікіпедія)

Лінивець

Лінивці стали популярними завдяки фотографіям у мережі. Ці милі повільні тварини приваблюють багатьох, і багато хто мріє про їх утримання вдома. Проте, всупереч їхній чарівності, не варто розглядати їх як кандидатів на роль домашніх улюбленців.

По-перше, лінивці - це дикі тварини. Вони потребують специфічних умов для життя в тропічних лісах і погано почуваються в неволі. По-друге, попри їхню зовнішність, лінивці можуть бути небезпечними. Вони мають сильні зуби та їх укус може викликати інфекції. Крім того, вони в три рази сильніші за людину.

З цих причин утримання лінивців удома не є доцільним. Вони погано пристосовуються до життя з людьми, тому краще залишити їх у природному середовищі.

Лінивець у дикій природі (фото: вікіпедія)

Тигри

Тигри - одні з найбільших та найсильніших хижаків на планеті, але, на жаль, у неволі їх більше, ніж у дикій природі. Відомо, що в США утримується близько 5000 тигрів, тоді як у природних умовах їх лишилося лише близько 3900.

Хоча тигри й здаються привабливими екзотичними домашніми тваринами, вони залишаються дикими та небезпечними. Тримати вдома таку величезну кішку, вагою до 270 кілограмів та довжиною понад 3 метри, дуже ризиковано. Тиграм потрібен простір для вільного пересування та полювання - вони споживають до 8 кілограма м’яса на день.

Забезпечити всі необхідні умови для здоров'я та щастя тигра в неволі важко і дорого. До того ж тигри залишаються хижаками, а їх поведінка непередбачувана, що робить їх надзвичайно небезпечними для людини.

Амурський тигр (фото: вікіпедія)

Ведмеді

Ведмеді - найбільші наземні хижаки, і хоча вони виглядають милими, вони дуже небезпечні. Деякі види можуть виростати до величезних розмірів, а їхні гострі кігті становлять серйозну загрозу. Проте, дехто все ж намагається тримати їх у домашніх умовах.

Догляд за ведмедем вимагає багато зусиль і ресурсів. У більшості країн це заборонено, а там, де дозволено, потрібні спеціальні ліцензії. Ведмеді швидко ростуть, досягаючи ваги майже до 700 кілограмів, і потребують багато простору та їжі.

Бурий ведмідь (фото: вікіпедія)