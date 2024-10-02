Топ-6 животных, которые станут худшими домашними питомцами

Лиса фенек

Фенек - маленькая лиса с большими ушами, которую иногда держат как домашнее животное. Весят они около 1,3 килограмма и имеют привлекательный вид. Однако содержание фенека требует подготовки. Эти лисы активны ночью, потому могут мешать спать, а еще любят копать норы.

Перед тем, как завести фенека, следует проверить законы, поскольку во многих местах это запрещено. Их нужно кормить специально: обычный корм для собак не подходит, рацион следует дополнять фруктами, овощами и мелкими грызунами.

Фенек может прожить до 14 лет в неволе, но требует много внимания и правильного ухода.

Фенек в зоопарке (фото: википедия)

Сервал

Сервал - это обитающая в Африке дикая кошка в местах без тропических лесов. У них самые длинные ноги относительно тела среди всех кошек и характерная золотисто-желтая шерсть с пятнами. Несмотря на сходство с домашними котами, сервалы остаются дикими животными.

Хотя их пытались приручить, сервалы не удалось полностью одомашнить. Их образы можно встретить в египетском искусстве, где они играли немаловажную роль, а сегодня они стали частью рынка экзотических животных. Во многих странах содержание сервала в домашних условиях запрещено, однако в некоторых местах это разрешено.

Сервалы нуждаются в большой территории для активности и охоты, что делает содержание их в квартире нецелесообразным. Они имеют специальные требования к питанию и ветеринарному обслуживанию, а также могут метить территорию, что усложняет их содержание в домашних условиях.

Сервал в Южной Африке (фото: Википедия)

Капибара

Капибара - это самый большой вид грызунов, похожий на гигантскую морскую свинку. Они милы и очаровательны, но их не следует содержать в квартире по нескольким причинам.

В первую очередь это социальные животные, которые живут в группах до 100 особей. Они не любят оставаться наедине, поэтому лучше держать пару грызунов. Эти животные могут достигать до 0,6 метра в высоту и весить до 77 килограмм, что значительно больше средней собаки.

Законность содержания капибары варьируется в разных странах, и для их комфортной жизни понадобится немало пространства. Им нужен бассейн со стоячей водой и около 3,6 на 6 метров пространства для нескольких особей. Несмотря на внешнюю привлекательность, содержание капибара в домашних условиях может быть дорогостоящим и сложным.

Большая капибара в зоопарке (фото: википедия)

Ленивец

Ленивцы стали популярны благодаря фотографиям в сети. Эти милые медленные животные привлекают многих, и многие мечтают об их содержании дома. Однако вопреки их обаянию, не следует рассматривать их как кандидатов на роль домашних питомцев.

Во-первых, ленивцы - это дикие животные. Они нуждаются в специфических условиях для жизни в тропических лесах и плохо чувствуют себя в неволе. Во-вторых, несмотря на их внешность, ленивцы могут быть опасны. У них сильные зубы и их укус может вызвать инфекции. Кроме того, они в три раза сильнее человека.

По этим причинам содержание ленивцев дома не целесообразно. Они плохо приспосабливаются к жизни с людьми, поэтому лучше оставить его в природной среде.

Ленивец в дикой природе (фото: википедия)

Тигры

Тигры - одни из самых больших и сильных хищников на планете, но, к сожалению, в неволе их больше, чем в дикой природе. Известно, что в США содержится около 5000 тигров, в то время как в естественных условиях их осталось всего около 3900.

Хотя тигры и кажутся обаятельными экзотическими домашними животными, они остаются дикими и опасными. Держать дома такую огромную кошку, весом до 270 килограмм и длиной более 3 метров, очень рискованно. Тиграм нужно пространство для свободного передвижения и охоты - они потребляют до 8 килограмм мяса в день.

Обеспечить все необходимые условия для здоровья и счастья тигра в неволе сложно и дорого. К тому же тигры остаются хищниками, а их поведение непредсказуемо, что делает их чрезвычайно опасными для человека.

Амурский тигр (фото: википедия)

Медведи

Медведи - самые большие наземные хищники, и хотя они выглядят милыми, они очень опасны. Некоторые виды могут произрастать до огромных размеров, а их острые когти представляют серьезную угрозу. Однако некоторые все же пытаются держать их в домашних условиях.

Уход за медведем требует много усилий и ресурсов. В большинстве стран это запрещено, а там, где разрешено, требуются специальные лицензии. Медведи быстро растут, достигая веса почти до 700 килограммов, и требуют много пространства и еды.

Бурый медведь (фото: википедия)