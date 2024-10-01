Регулярні візити до ветеринара важливі для здоров’я ваших кішок. Це допомагає вчасно виявити хвороби та отримати поради щодо їх догляду.

РБК-Україна (проект Styler) розказує, як часто слід водити кішку до ветеринара залежно від її віку.

Як часто слід водити до ветеринара кошенят

Поки кошенята годуються грудьми, вони отримують антитіла, які допомагають їм боротися з інфекціями, від матері. Проте, коли їх відлучають від грудного вигодовування, потрібно починати вакцинацію. Ветеринари рекомендують проводити перше щеплення у віці 6 тижнів.

Кошенятам слід зробити 3-4 щеплення від FVRCP (вірусний ринотрахеїт, каліцівірус, панлейкопенія) і 2 дози від FeLV (вірус лейкемії кішок), а також щеплення від сказу. Ці вакцини є основними для всіх котів, незалежно від того, живуть вони у квартирі чи на вулиці.

Надалі відвідувати ветеринара буде потрібно лише для стерилізації (кастрації) та повторної вакцинації (за потреби). Пам’ятайте, що регулярні візити допоможуть підтримувати здоров'я вашого улюбленця довгі роки.

Як часто слід водити молодих кішок до ветеринара

Молодих кішок, віком від 1 до 6 років рекомендується водити до ветеринара не рідше одного разу на рік. У віці 1 року кішці проводять ревакцинацію та загальний огляд.

Навіть якщо вакцинація не потрібна, щорічний візит необхідний для фізичного огляду та базової діагностики, такої як аналіз крові та сечі. Це допоможе ветеринару створити картину того, що є нормою для вашої кішки.

Під час щорічного огляду ветеринар може помітити зміни у вазі, стані шерсті, зубах, а також виявити приховані проблеми, такі як пухлини або інфекції.

Як часто слід водити дорослих кішок до ветеринара

Дорослих кішок, віком від 7 до 10 років, рекомендується водити до ветеринара не рідше одного разу на рік, найкраще двічі.

З віком кішки стають більш схильними до різних захворювань, тому важливо, щоб ветеринар регулярно проводив огляд тварини. Це допоможе виявити можливі вікові проблеми та захворювання на ранніх стадіях, що значно підвищує шанси на успішне лікування і підтримку здоров'я вашого улюбленця.

Для ранньої діагностики можуть знадобитися аналізи крові та сечі. Вони допомагають виявити такі хвороби, як серцеві захворювання, гіпертиреоз, ниркові проблеми та діабет, які є досить поширеними серед кішок, які старіють.

Як часто слід водити до ветеринара кішок літнього віку

Літніх кішок, яким виповнилося 10 і більше років, рекомендується водити до ветеринара кожні шість місяців. Це необхідно не лише для ранньої діагностики можливих захворювань, але і для контролю за станом здоров'я.

Хоча домашні кішки можуть менше схильні до інфекцій або травм, це не виключає важливості регулярних візитів до ветеринара. Це дозволить лікарю провести детальний огляд і дати рекомендації щодо профілактики вікових захворювань, з якими може стикнутися ваша кішка.