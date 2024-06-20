Топ-6 собак з милими хвостами-бубликами: пухнасті "ведмежата"

Самоїдський собака

зріст: 48-60 см

вага: 16-27 кг

темперамент: енергійні, грайливі та доброзичливі, відрізняються також спостережливістю та веселою вдачею

рівень енергії: високий

тривалість життя: 12-14 років.

Самоїд - це порода шпіців, виведена у північних країнах. Сильні та розумні, ці собаки були призначені для того, щоб полювати, пасти оленів та возити сани у полярних експедиціях.

На сьогодні це грайливі та ласкаві вихованці, що часто нагадують своїм господарям північних ведмедів, тільки в зменшеному розмірі. Така аналогія виникла завдяки їх густій, білосніжній шерсті та такими ж пухнастими хвостами.

Самоїд на виставці собак (фото: Вікіпедія)

Цуценя самоїдської собаки (фото: Вікіпедія)

Померанський шпіц

зріст: 15-18 см

вага: 1-3 кг

темперамент: доброзичливі, енергійні, і не дивлячись на свої розміри сміливі та впевнені у собі

рівень енергії: середній

тривалість життя: 12-16 років.

Подібність шпіців зі справжніми ведмедями невелика, але ці собаки є мініатюрними грудочками м'якої шерсті та нагадують плюшевих ведмедиків.

Це впевнені у собі собаки, що проявляють багато цікавості до всього, що їх оточує. Вони незмінно залишаються однією з найпопулярніших іграшкових порід вже багато років.

Померанський шпіц білого забарвлення (фото: Вікіпедія)

Померанський шпіц забарвлення "триколор" (фото: Вікіпедія)

Вольфшпіц (він же Кеєскхонд)

зріст: 43-46 см

вага: 16-20 кг

темперамент: грайливі, але при цьому пильні, а також яскраві та привертають увагу своєю енергійністю та розумом

рівень енергії: середній

тривалість життя: 12-15 років.

Кеєскхонди були прозвані "народною собакою" і стали символом Партії голландських патріотів у 18 столітті, оскільки вони виконували роль одночасно охоронця та компаньйона на перших голландських судах.

Кеєскхонд, як і будь-який інший шпіц, найбільше нагадує плюшевого ведмедика. У нього неймовірно пухнаста мордочка й маленькі, стоячі та злегка закруглені вуха. Відомі як симпатична й доброзичлива порода собак, що легко піддається дресуванню.

"Іграшкова" порода Вольфшпіц (фото: Вікіпедія)

Аляскинський маламут

зростання: 56-70 кг

вага: 34-40 кг

темперамент: грайливі та доброзичливі, при цьому лагідні та сміливі, відрізняються особливою відданістю стосовно свого господаря

рівень енергії: високий

Тривалість життя: 10-12 років.

Більшість людей з першого погляду помічають, що аляскинські маламути нагадують суміш вовка та ведмедя. Все через їх маленькі загострені вуха (як у предків-вовків), а також великого розміру та дуже пухнастої шерсті (що надає схожості з ведмедями).

Багато років тому люди на Алясці використовували цю породу собак для полювання на білого ведмедя й інших великих тварин.

Аляскинський маламут у стійці (фото: Вікіпедія)

Аляскінські маламути є чудовими їздовими собаками (фото: Вікіпедія)

Карельський ведмежий собака

зріст: 48-60 см

вага: 20-22 кг

темперамент: незалежні, територіальні тварини, які відрізняються своєю завзятістю та хоробрістю, не втрачаючи при цьому обережності

рівень енергії: високий

тривалість життя: 11-13 років.

Карельський ведмежий собака отримав свою назву не через подібність до ведмедів, а через свою роботу. Їх почали заводити як домашніх улюбленців для відлякування диких тварин від населених людьми територій державних парків.

І все ж густа і щільна шерсть цієї породи трохи нагадує ведмежу. Це не той вихованець, який буде мати популярність у більшості людей, але це відданий і сміливий собака для тих, хто розуміється на породі та її вихованні.

Карельський ведмежий собака у повний зріст (фото: Вікіпедія)

Як зблизька виглядає карельський собака (фото: Вікіпедія)

Євразійський собака

зріст: 48-60 см

вага: 18-32 кг

темперамент: стримані та спокійні собаки, що відрізняються своїм розумом і пильністю

рівень енергії: середній

тривалість життя: 14 років.

Євразієр, або ойразієр - це особливий собака, який має як європейське, так і азійське походження (звідси й назва породи). Це впевнений у собі, врівноважений вихованець, який не любить нічого, окрім спілкування зі своєю родиною.

Хоча євразієри не найбільший собака з ведмежих порід, вони відрізняються особливою мускулистістю. А їхнє густе хутро дає подібність з ведмежатами.

З таких вихованців, якщо приділяти достатню кількість часу на виховання та навчання тварини, виходять чудові сторожові собаки.

Євразієр на виставці собак (фото: Вікіпедія)

Цуценя євразійського собаки нестандартного забарвлення (фото: Вікіпедія)